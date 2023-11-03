У чотирьох районах Донецька з 7 по 9 листопада не буде води

Через ремонтні роботи подачу води до чотирьох районів Донецька буде припинено з 7 по 9 листопада. Про це сьогодні повідомив так званий «мер» міста Олексій Кулемзін.



«У зв'язку з аварійними ситуаціями на водоводі та проведенням ремонтних робіт буде припинено подачу води споживачам у Київському, Куйбишевському, Кіровському, Петрівському районах міста», - зазначив Кулемзін.



Він додав, що води там не буде з 7 по 9 листопада. Раніше захоплені Росією Донецьк, Макіївка, Горлівка та Ясинувата були переведені на щоденну подачу води у тестовому режимі.