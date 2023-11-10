У Міноборони США попередили про зменшення допомоги Україні

У міністерстві оборони США заявили, що продовжать постачати в Україну військову допомогу, проте розмір пакетів зменшиться. Про це повідомила заступник речника американського військового відомства Сабріна Сінгх.

«Ми продовжимо надавати Україні військову допомогу, але у менших обсягах. Це пов'язано з тим, що Конгрес поки що не надав додаткових коштів. Ми закликаємо Конгрес ухвалити запит президента, щоб ми могли продовжувати надавати Україні необхідну допомогу», — заявила Сінгх.

Вона нагадала, що США вже витратили понад 95 відсотків від суми із $62,3 млрд, виділених Україні. Залишилося близько $1 млрд. у резервах.

За її словами, Україна сподівається на підтримку інших країн.

«Минулого місяця союзники та партнери зустрілися у форматі «Рамштайн», щоб обговорити допомогу Україні. У середині листопада відбудеться ще одне засідання, щоби обговорити подальші кроки. Союзники та партнери продовжуватимуть надавати допомогу Україні, зокрема військовій», — зазначила представник міністерства оборони США.