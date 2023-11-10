В Минобороны США предупредили об уменьшении помощи Украине

В министерстве обороны США заявили, что продолжат поставлять в Украину военную помощь, однако размер пакетов уменьшится. Об этом сообщила заместитель спикера американского военного ведомства Сабрина Сингх.

«Мы продолжим оказывать Украине военную помощь, но в меньших объемах. Это связано с тем, что Конгресс пока не выделил дополнительных средств. Мы призываем Конгресс принять запрос президента, чтобы мы могли продолжать оказывать Украине необходимую помощь», — заявила Сингх.

Она напомнила, что США уже потратили более 95 процентов от суммы из $62,3 млрд, выделенных Украине. Осталось около $1 млрд. в резервах.

По ее словам, Украина надеется на поддержку и других стран.

«В прошлом месяце союзники и партнеры встретились в формате «Рамштайн», чтобы обсудить помощь Украине. В середине ноября состоится еще одно заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Союзники и партнеры будут продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военной», — отметила представитель министерства обороны США.