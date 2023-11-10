Над Орловською областю РФ збили безпілотник: подробиці

У Міністерстві оборони РФ повідомили, що над Орловською областю нібито знищили безпілотник. Відомості про руйнування та постраждалих немає.

«10 листопада близько 11:00 зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що засобами ППО український безпілотний літальний апарат перехоплено над Орловською областю.

Нагадаємо, 7 листопада дрони атакували тимчасово окупований Крим.