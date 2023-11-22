Окупанти риють окопи на захоплених територіях України: аналітики DeepState розповіли деталі

Російські окупанти накопали понад шість тисяч кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) на тимчасово захоплених територіях України. Про це заявили аналітики DeepState.



«Проаналізувавши супутникові знімки, наша команда підрахувала російські ІФС і розбила їх за типажем», — йдеться в повідомленні.



За даними аналітиків, найукріпленішими областями є Запорізька — 1869 км, та Донецька — 1865 км. У ці цифри входять оновлення росіянами позицій від Горлівки до Оленівки, тоді як решта оборонних споруд, які активно не використовувалися ще з часів ООС, не враховуються.



Крім того, укріпленою є й Луганська область — 1140 км. Так, росіяни розуміли, що літній контрнаступ може відбутися і там, тому терміново рили на висотах за річкою Червоною.



Щодо Херсонської області, то DeepState підкреслили, що ІФС займають 886 км. Переважно вздовж Дніпра — від Нової Каховки до Геройського.



Також окупанти зміцнили підходи до Кримського перешийку. У самому окупованому Криму не так багато накопано, всього 265 км. Майже всі фортифікації у перешийка.



Фахівці додали, що є окопи, які залило водою і без дренажу їхнє функціонування неможливе, проте деякі фортифікації загарбники намагаються повністю приховати під землею.