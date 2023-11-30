У Білгородській області РФ збили дрон

У російській Білгородській області ППО збила один безпілотник у ніч проти 30 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО нібито український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області.



Нагадаємо, жителі Брянська повідомили про гучний шум у районі телецентру увечері 29 листопада. За їхніми словами, пролунав звук, схожий на вибух.