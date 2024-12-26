Бронювання через «Дію» відновлено після кібератаки

Сервіс бронювання від мобілізації через Дію відновлено після кібератаки. Про це повідомила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.



Сервіс було припинено через російську кібератаку на реєстри міністерства юстиції.



«Після масованої кібератаки росіян деякі послуги були недоступними, але поступово ми відновлюємо їхню роботу. Бронювання знову доступне у "Дії"», — повідомила Свириденко.



Вона нагадала, що результат обробки заявки на бронювання, як і раніше, буде надано протягом 72 годин та з'явиться в електронному кабінеті заявника, а також у додатку «Резерв+» працівника, який бронює підприємство.



«Зараз триває робота з відновлення бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів», — додала перша віцепрем'єрка.



Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалою №1489 від 24 грудня автоматично продовжив на один місяць бронювання від мобілізації, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.