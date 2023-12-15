На окупованих територіях Донбасу понад 130 тисяч абонентів залишаються без світла

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей 133 469 тисяч абонентів залишаються без електрики через негоду. Про це передає пресслужби Міністерства вугілля та енергетики «ДНР» та МНС «ЛНР».



«Несприятливі погодні умови призводять до нових відключень електроенергії. Зледеніння триває, нерідко гілки дерев падають на вже відремонтовані лінії електропередач, знову пошкоджуючи їх», — констатували у Мінвугілля «ДНР».



Станом на 7:00 на території «ДНР» залишається знеструмлено 1255 трансформаторних підстанцій, 106 488 побутових абонентів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи.



В окупованій Луганській області без електропостачання залишаються 26981 абонент у 68 населених пунктах.



Проблеми зі світлом виникли внаслідок погіршення погодних умов (мокрий сніг із дощем, утворення льоду на ЛЕП).



Нагадаємо, у невизнаній «ЛНР» без електропостачання через негоду залишаються понад 48 тис. людей.