Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Наразі відомо про 13 загиблих і понад 70 поранених внаслідок повітряних атак РФ

29 грудня 2023, 11:26

Наразі відомо про 13 загиблих і понад 70 поранених внаслідок повітряних атак РФ

Поліцейські та рятувальники надають допомогу постраждалим під час сьогоднішньої повітряної атаки окупантів. Фото: ДСНС Поліцейські та рятувальники надають допомогу постраждалим під час сьогоднішньої повітряної атаки окупантів. Фото: ДСНС

Війська РФ масовано обстріляли Україну вночі та вранці у п'ятницю, 29 грудня. Наразі відомо про тринадцять загиблих і понад 70 поранених внаслідок сьогоднішніх повітряних атак окупантів. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що у Києві під обстріл потрапили Святошинський, Подільський та Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло 2 людей, 18 травмовано.

Львівська область: завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. Одна людина загинула, 9 поранено.

Дніпропетровська область: агресор влучив у торговий центр. Загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є попадання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох пацієнток.

Одеська область: влучання у триповерховий будинок, під завалами, можливо, перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. З житлового 17-поверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людей загинуло, 15 поранено.

Харківська область: агресор розпочав обстріл ще до світанку. Одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Запорізька область: окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя. Двоє людей загинули, 10 поранені.

«У ці хвилини рятувальники, поліцейські, нацгвардійці залучені до ліквідації наслідків ударів по всій Україні – гасять пожежі, рятують, підтримують постраждалих. Працюють психологи ДСНС та поліції. Усі дані про постраждалих можуть оперативно змінюватись», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Жертви Україна МВС України ракетний удар РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:10
Обладнання ТЕС на Донбасі серйозно пошкоджено через російський обстріл
11:26
Наразі відомо про 13 загиблих і понад 70 поранених внаслідок повітряних атак РФ
10:40
Двоє людей загинуло та вісімнадцять поранено внаслідок ракетної атаки на Київ — КМВА
09:58
РФ застосувала всі види озброєння, окрім «Калібрів» під час атаки на Україну 29 грудня — Ігнат
09:40
Війська РФ просунулися під Роботино і до Авдіївського коксохіму — ISW
08:15
У Дніпрі пролунали вибухи
08:00
Росія атакувала Харків ракетами, відомо як мінімум про вісім «прильотів»
23:06
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
17:10
За осінь окупанти вивезли до РФ понад 10 тисяч українських дітей
15:55
РФ суттєво занизила кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС — АР
15:51
На окупованій Луганщині РФ поставить на військовий облік юнаків 2007 року народження та старше
15:20
До суду передали справи про держзраду та корупцію ексмера Святогірська
13:38
Прокуратура назвала ймовірних підозрюваних у розстрілі українських полонених
11:35
У РФ розповіли, скільки видали посвідчень та перереєстрували автомобілів в окупації
09:59
ЗСУ просунулися на захід від Горлівки — ISW
09:20
За добу на Херсонщину прилетіло 404 снаряди окупантів, є загиблий та поранені — ОВА
08:30
Підрив Каховської дамби вплинув на контрнаступ ЗСУ — ISW
08:00
У Севастополі вночі пролунали вибухи
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 грудня
20:30
Українські військові опублікували фото росіян, що здалися в полон
усі новини
12:22
Завдано ракетного удару по промзоні Кадіївки на окупованій Луганщині
12:15
У РФ повідомили про атаку дрону: де працювала ППО
12:10
Обладнання ТЕС на Донбасі серйозно пошкоджено через російський обстріл
11:53
Масована атака на Україну: сили ППО збили 114 із 158 повітряних цілей
11:50
Росіяни продали «ЛНР» неперевірену вакцину від ковіду
11:26
Наразі відомо про 13 загиблих і понад 70 поранених внаслідок повітряних атак РФ
11:17
Запоріжжя атакували ракетами: двоє загиблих, 10 поранених, під завалами можуть бути люди
10:55
Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари
10:40
Двоє людей загинуло та вісімнадцять поранено внаслідок ракетної атаки на Київ — КМВА
10:07
У Дніпрі є влучання в торговий центр та пологовий будинок: четверо загиблих, понад десяток постраждалих
09:58
РФ застосувала всі види озброєння, окрім «Калібрів» під час атаки на Україну 29 грудня — Ігнат
09:40
Війська РФ просунулися під Роботино і до Авдіївського коксохіму — ISW
09:35
Ракетний обстріл Харкова: одна людина загинула, багато поранених, є руйнування
09:04
У Дніпрі горить торговий центр через атаку росіян: є загиблі та постраждалі
08:59
Вибухи у столиці: наразі повідомляється про сімох постраждалих
08:50
Є попадання у житловий будинку у Львові, є загиблий та постраждалі
08:36
Армія РФ атакувала Львів «Шахедами»: є приліт по критичної інфраструктури, спалахнула пожежа
08:30
Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе над багатоповерхівкою Одеси ніхто не постраждав
08:20
Окупанти за добу обстріляли Донеччину: одна людина загинула, двоє отримали поранення
08:15
У Дніпрі пролунали вибухи
усі новини
ВІДЕО
Окупанти атакували Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко Запоріжжя атакували ракетами: двоє загиблих, 10 поранених, під завалами можуть бути люди
29 грудня, 11:17
Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари
29 грудня, 10:55
Окупанти атакували Дніпро. Фото: Сергій Лисак У Дніпрі є влучання в торговий центр та пологовий будинок: четверо загиблих, понад десяток постраждалих
29 грудня, 10:07
Вибуховою хвилею пошкоджено будинок у Львові. Фото: Андрій Садовий Є попадання у житловий будинку у Львові, є загиблий та постраждалі
29 грудня, 08:50
Атака «шахедів» на Одесу. Фото: ДСНС Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе над багатоповерхівкою Одеси ніхто не постраждав
29 грудня, 08:30
В Одесі горить будинок внаслідок атаки дрону. Фото: соцмережі В Одесі горить будинок після атаки дронів
28 грудня, 23:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама