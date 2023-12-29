Наразі відомо про 13 загиблих і понад 70 поранених внаслідок повітряних атак РФ

Поліцейські та рятувальники надають допомогу постраждалим під час сьогоднішньої повітряної атаки окупантів. Фото: ДСНС

Війська РФ масовано обстріляли Україну вночі та вранці у п'ятницю, 29 грудня. Наразі відомо про тринадцять загиблих і понад 70 поранених внаслідок сьогоднішніх повітряних атак окупантів. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що у Києві під обстріл потрапили Святошинський, Подільський та Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло 2 людей, 18 травмовано.

Львівська область: завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. Одна людина загинула, 9 поранено.

Дніпропетровська область: агресор влучив у торговий центр. Загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є попадання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох пацієнток.

Одеська область: влучання у триповерховий будинок, під завалами, можливо, перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. З житлового 17-поверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людей загинуло, 15 поранено.

Харківська область: агресор розпочав обстріл ще до світанку. Одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Запорізька область: окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя. Двоє людей загинули, 10 поранені.

«У ці хвилини рятувальники, поліцейські, нацгвардійці залучені до ліквідації наслідків ударів по всій Україні – гасять пожежі, рятують, підтримують постраждалих. Працюють психологи ДСНС та поліції. Усі дані про постраждалих можуть оперативно змінюватись», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст.