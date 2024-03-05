Білгородська область РФ знову зазнала атаки дронів

Сьогодні вночі, 5 березня, у російській Білгородській області працювала протиповітряна оборона. У Міністерстві оборони повідомили про атаку трьох дронів.



«Припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням трьох БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



В оборонному відомстві уточнили, що нібито ППО збило всі три дрони над територією Білгородської області.



Раніше ми писали, що 4 березня у російській Брянській області було чути вибухи. Згодом стало відомо, що над регіоном нібито збитий один дрон.