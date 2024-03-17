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Ексочільник Луганської ОДА Геннадій Москаль помер у віці 73 років

17 березня 2024, 12:58

Ексочільник Луганської ОДА Геннадій Москаль помер у віці 73 років

Помер Геннадій Москаль. Фото: УНІАН Помер Геннадій Москаль. Фото: УНІАН

Сьогодні, 17 березня, не стало колишнього українського політика Геннадія Москаля, йому було 73 роки. Причиною смерті стала хвороба. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

«Після тяжкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна пам'ять. Співчуття сім'ї. Він обіймав багато державних посад, був справжнім патріотом та людиною талановитою», — зазначив Княжицький.

Своєю чергою смерть Москаля прокоментував Олексій Гончаренко.

«Сьогодні вранці помер Геннадій Москаль. Вічна пам'ять», — написав він у соцмережах.

Довідка

Геннадій Москаль народився у селі Задубрівка Чернівецької області у сім'ї службовців. Закінчив Чернівецький технікум залізничного транспорту. Пізніше - вищу школу та Академію МВС СРСР (1984 року). Кандидат юридичних наук. 1975-го він почав працювати в органах внутрішніх справ. Вислужився від простого інспектора до генерал-лейтенанта міліції.

Восени 2007 року Москаль на дострокових парламентських виборах став народним депутатом України від блоку Наша Україна – Народна самооборона. З грудня 2012 р. – народний депутат України VII скликання від партії Батьківщина (№32 у виборчому списку).

З 18 вересня 2014 року по 5 березня 2015 року він був очільником Луганської обласної державної адміністрації, крім того, Москаль з 5 березня 2015 року по 15 липня 2015 року обіймав посаду керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. 

З 2015 до 2019 року Геннадій Москаль обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

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