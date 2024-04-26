В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні

Загинув місцевий житель окупованого Донецька. Чоловік 26 квітня підірвався на протипіхотній міні. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«У Куйбишевському районі від завданих поранень помер чоловік 1972 року народження, працівник ДК «Смолянка», який підірвався на протипіхотній міні «Пелюсток» на прилеглій території», — написав він.



Кулемзін раніше писав, що чоловіка доправили до медичного закладу.







Нагадаємо, що в Кіровському районі окупованого Донецька ввечері 25 квітня під час обстрілу загинули двоє людей. Місцеві медіа публікують фото зруйнованого приватного будинку.