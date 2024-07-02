Безкоштовне лікування для українців: програма, яка допомагає постраждалим від війни отримати допомогу за кордоном

Є програма, яка допомагає постраждалим від війни отримати допомогу за кордоном

Українці мають змогу отримати безоплатне лікування у закордонних клініках завдяки програмі Medevac. За понад 2 роки існування цієї ініціативи більше 5 тисяч українців вже скористалися цією можливістю. Європейська комісія, Всесвітня організація охорони здоров'я та Міністерство охорони здоров'я України спільно надають змогу лікування українців, які постраждали внаслідок війни або терористичних атак.



«Загалом в переліку програми у нас є 4 категорії пацієнтів. Перша – це військові, які дістали травми у зоні ведення бойових дій. Друга – цивільні, які стали жертвами російських терористичних атак. Третя категорія – пацієнти з онкологічними захворюваннями (дорослі та діти), які втратили доступ до медичних послуг через війну. І четверта – діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями. Усі ці люди мають можливість поїхати на лікування за кордон», — зазначив керівник програми Medevac у Міністерстві охорони здоров'я Арман Качарян.





За словами Армана Качаряна, за цією програмою українці лікуються в понад 30 країнах світу. Насамперед в клініках Німеччини, Норвегії, Польщі, Латвії та Нідерландах. Витрати на медичні послуги країни, що приймають, покривають частково самотужки, а частково – з бюджету ЄС, передбаченого процедурою тимчасового захисту.





Подати пацієнта з України на лікування за кордон може лікуючий лікар або інша уповноважена особа лікарні, у якій перебуває пацієнт. Для цього необхідно зібрати наступний пакет документів:



1. Письмова згода на лікування за кордоном та обробку медичної інформації. Це документ, який пацієнт заповнює та підписує самостійно. Тут можна завантажити шаблон цього документа.



2. Письмова згода на передачу медичної інформації. Це документ, який пацієнт заповнює та підписує самостійно. Тут можна завантажити шаблон цього документа.



3. Форма № 027/о. Це медична довідка, яку заповнює та підписує лікар лікарні/шпиталю, де знаходиться пацієнт. Тут можна завантажити шаблон цього документа.



Це весь список документів, який знадобиться для цивільних пацієнтів. Проте для військових обов'язковим є в цьому переліку ще один документ.



4. Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон. Це медичний документ, який заповнює та підписує лікуючий лікар або інша уповноважена особа лікарні/госпіталя, де перебуває пацієнт-військовий. Ось тут можна завантажити шаблон цього документа.



Увесь цей пакет документів лікарня передає до Міністерства охорони здоров'я (для цивільних пацієнтів) або Командування медичних сил України (для військових).



Отримати зворотний зв'язок про результат обробки заявки або ініціювати процес подання документів на лікування можна через анкету на сайті МОЗ за цим посиланням https://moz.gov.ua/ru/zayavka-na-likuvannya-za-kordonom



Докладніше дізнатися про критерії направлення на лікування за кордон можна також у Наказі МОЗ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0414-22#Text