Головне за день: Британія перестала постачати ракети Україні. Масова атака дронів

Політика



Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP. Дальність цих ракет становить 560 км, проте є експортний варіант із зменшеною дальністю до 290 км та меншою бойовою частиною.



У той же час британське видання The Guardian пише , що відносини між Києвом і Лондоном погіршилися після того, як минулого літа до влади у Великій Британії прийшов уряд Лейбористської партії. Великобританія припинила постачати ракети Україні після зміни уряду.



Син Дональда Трампа заявив , що Зеленський «втратить свою допомогу», коли його батько стане президентом. У сторіс інстаграма Дональд Трамп-молодший репостнув чорно-біле відео, де на українського президента падають долари з підписом: "Коли у тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги".



Бойові дії



Російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів у ніч проти 10 листопада. ППО збила 62 із 145 безпілотників. Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі, автомобілі. Одна людина отримала поранення.



У мережі з'явилося нове відео, де, ймовірно, російські військові допитують пораненого українського полоненого, а потім розстрілюють його. Де і коли було записано цей ролик — невідомо. Омбудсмен надіслав листа Міжнародному Комітету Червоного Хреста та ООН.



Сили оборони України вразили склади із боєприпасами у Брянській області. На місці атаки зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Виникло щонайменше два загоряння на території військової частини, також є ознаки детонації.



У неділю 10 листопада в Московській області РФ було збито 32 безпілотники, які летіли у бік Москви, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. Такої кількості безпілотників у столичному регіоні не збивали від початку війни.



Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання 50 тисяч військових. В операції братимуть участь військові з Росії та КНДР. Про це повідомило американське видання The New York Times із посиланням на американських та українських чиновників.



Аналітики проекту DeepState повідомили про нові поступи російських окупантів на сході України. Зокрема, відзначено просування військ РФ у населених пунктах Курахове та Григорівка.