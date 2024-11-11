Головне за день: Пошкоджено греблю в Кураховому. Розстріл полонених у Курську

Суспільство



Так званий "верховний суд ДНР" виніс вирок військовослужбовцям 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ – від 15 до 17 років позбавлення волі. Дениса Сівця, Юрія Галацького, Леоніда Булаву, Ігоря Жаренка, Семена Беляка, Ярослава Божкова, Павла Бея та Віталія Кириленка загарбники звинуватили в обстрілах Донецької області.



Працівники Курахівської теплоелектростанції (ТЕС) розібрали її на запчастини, які використовували для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК. Причиною стало просування російських військ у місто, пише видання The Wall Street Journal.



Бойові дії



У Краматорську під час атаки росармії 16-річний хлопець отримав поранення. Двоє людей загинули через обстріл Нікополя, п'ятеро отримали поранення, пошкоджено медустанову, кафе, магазини та автомобілі. У ході атаки на Покровському напрямку поблизу Селідова загинув чоловік. Російські війська чотири рази атакували Курахове , пошкоджено житлові будинки, є постраждалий. Близько сьомої ранку росіяни атакували Микільське , вбивши літню жінку. Обстріли РФ знеструмили Херсон: постраждали всі райони міста. Внаслідок удару дрону загинув співробітник комунального підприємства Покровська . РФ атакувала Кривий Ріг балістикою, пошкоджено п'ятиповерхівку, постраждали 14 людей. Під завалами будинку можуть перебувати жінка та троє дітей. У ніч проти 11 листопада російська армія атакувала Миколаїв дронами, п'ятеро людей загинули.



Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу мешканцям населених пунктів на річці Вовча – як на Донеччині, так і на Дніпровщині.



Омбудсмен Лубинець заявив про черговий випадок розстрілу беззбройних українських військових російськими солдатами. Йдеться, ймовірно, про двох військовослужбовців ЗСУ, які воювали в Курській області РФ.



Російські солдати вже три дні проводять велику контрнаступну операцію в Курській області, щоби витіснити Сили оборони. Проте армія РФ зазнає великих втрат, успіхів не має, пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке. За його даними, що окупанти змогли відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.



Продовжує погіршуватись ситуація навколо міста Курахове Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Російська армія продовжує реалізацію свого масштабного плану "огортання" міста, заходячи з флангів.



5 листопада БпЛА атакував будинок у Білгороді на вулиці Каштанова в мікрорайоні «Нове життя», внаслідок атаки постраждало двоє людей, 40 квартир у трьох багатоквартирних будинках, 24 автомобілі та магазин. Причому вдарив російський безпілотник, а не український.



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