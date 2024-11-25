Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 26 листопада

26 листопада графіки відключення світла діятимуть з 07:00 до 21:00. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:
Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках свого обленерго.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.
Нагадаємо, що у Краматорському районі відновили амбулаторію, зруйновану російськими військовими.