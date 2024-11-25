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Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 26 листопада

25 листопада 2024, 19:02

Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 26 листопада

26 листопада графіки відключення світла діятимуть з 07:00 до 21:00. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

  • 07:00-10:00 – одна черга відключень;
  • 14:00-21:00 – одна черга відключень.

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках свого обленерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, що у Краматорському районі відновили амбулаторію, зруйновану російськими військовими.

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