Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 26 листопада

26 листопада графіки відключення світла діятимуть з 07:00 до 21:00. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

07:00-10:00 – одна черга відключень;

14:00-21:00 – одна черга відключень.

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках свого обленерго.



Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, що у Краматорському районі відновили амбулаторію, зруйновану російськими військовими.