«Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії

Агітація дітей в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео

В окупованому Маріуполі в школу №53 до учнів приїхали загарбники із Росгвардії. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Вони агітували дітей вступати до російських військових навчальних закладів.



«Вчителі-колаборанти заявили, що діти «хочуть бути схожими на військових Росгвардії та творити добро». Мабуть, вбивство мирних людей та знищення міст для псевдоосвітян і є «добром». В окупації триває мілітаризація школярів. Загарбники активно залучають дітей до «Юнармії», школярів відправляють до літніх таборів, де вони навчаються стріляти та вбивати. У закладах освіти проходять так звані уроки мужності та безпеки», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, що в Офісі президента відповіли на заяви про те, що «тисячі переселенців їдуть до російської окупації».