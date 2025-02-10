ЗСУ відбили у російських військ позиції одразу у двох місцях на Покровському напрямку – DeepState

Просування ЗСУ на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відновили положення одразу у двох місцях на Покровському відрізку фронту. Про це повідомили аналітики DeepState.



Так, 68-ма єгерська бригада ЗСУ провела операцію, відкинувши російські війська із частини села Даченське. Також повідомляється, що зачищена промзона в селі Водяне Друге, де окупанти на нетривалий час зуміли закріпитися. Хоча росіяни не відмовляються від штурмів промзони.



Крім того, українські війська просунулися поблизу села Кругленьке Курської області.



«З поганого, противник зараз закріплюється на перехресті траси «Покровськ-Костянтинівка», що біля села Малинівка. Ситуація уточнюється», – зазначили у DeepState.



Водночас армія РФ просунулася поблизу села Дачне Донецької області.

Нагадаємо, що росіяни шість разів намагалися встановити прапори РФ у різних частинах міста Торецьк Донецької області.