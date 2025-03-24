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Російські війська після паузи відновили атаки під Покровськом: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано

24 березня 2025, 18:56

Російські війська після паузи відновили атаки під Покровськом: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ у січні-лютому зазнала великих втрат під час наступу під містом Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, на цьому напрямку росіяни сильно видихнулися протягом двох місяців.

«У перші 10 днів березня вони взяли певну паузу. Протягом цієї паузи дуже різко впала кількість бойових зіткнень на цьому напрямку, але потім вона знову пішла вгору. Це означає, що росіяни просто відновилися і зараз відновлюють спроби так чи інакше покращити своє тактичне положення поблизу Покровська. При цьому інтенсивність не досягла тих рівнів, як було в лютому, просто тому, що росіян фізично менше. І їх менше, і техніки менше. Однак вони не можуть залишити цей напрямок, оскільки він все ще входить до їхніх стратегічних планів щодо контролю над цією частиною Донеччини», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ уразили систему ППО «Тор» та артилерію російської армії на Лиманському напрямку.

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