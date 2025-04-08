В окупованому Луганську транспортний колапс через закриття одразу трьох мостів: в ОВА розповіли, що відомо

В окупованому Луганську через закриття одразу трьох мостів в одному з районів виник транспортний колапс. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, об'єкти інфраструктури міста перебувають в аварійному стані й потребують капітального ремонту, який впродовж майже 11 років окупації росіяни навіть не збиралися робити.



«Дотягли до останнього. Після громадського резонансу роботи розпочали – обіцяють завершити до кінця року. Організували об'їзні шляхи, але й на цих ділянках є шляхопроводи, рух якими обмежений. Для зменшення пробок обіцяють встановити понтонний міст. Там проїзд здійснюватиметься реверсивним рухом – по черзі», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині кадровий дефіцит через мобілізацію в армію РФ, ситуація там катастрофічна.