Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Понад 1,5 мільйона гривень заробітку за рік та десятки тисяч доларів «під подушкою». Що декларує головний прокурор Донеччини Павло Угровецький

16 квітня 2025, 09:37

Понад 1,5 мільйона гривень заробітку за рік та десятки тисяч доларів «під подушкою». Що декларує головний прокурор Донеччини Павло Угровецький

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький. Фото: прокуратура Донеччини Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький. Фото: прокуратура Донеччини

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.

«Новини Донбасу» розповідають, що головний прокурор Донецької області задекларував за минулий рік.

Нерухомість

 У Харкові Павло Угровецький має квартиру загальною площею 95,1 квадратних метра.

У Дніпрі Угровецький орендує квартиру, але її загальна площа не вказана.

Автомобілі

 Голова облпрокуратури декларує легковий автомобіль Toyota Camry 2021 випуску.

Доходи

 На посаді керівника Донецької обласної прокуратури за 2024 рік Павло Угровецький заробив 1 816 020 гривень.

Також Угровецький отримав прибуток від відчуження рухомого майна у розмірі 650 000 гривень.

Банківські рахунки

 На рахунку в одному з українських банків голова прокуратури Донеччини зберігає 15 481 гривню.

Готівка

 У готівковому вигляді Павло Угровецький зберігає 53 000 доларів.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларувала за 2024 рік сім'я голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

ТЕГИ

Люди
Павло Угровецький
Місця
Донецька область
Організації
Донецька обласна прокуратура
Інше
Нерухомість Гроші декларація Автомобілі доходи
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:39
Росіяни повісили плакати Перемоги в зруйнованому Бахмуті
23:34
Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним
19:25
В Донецьку російський військовий розстріляв співслужбовців і втік: його затримували зі стріляниною
14:48
На ТОТ Донеччини «соцслужби» випитують у пенсіонерів дані родичів з України
23:00
Головне за день: РФ частково захопила Ямполівку. У Сумах знову вибухи
21:54
В Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди – ОВА
12:21
Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів
11:31
У Луганську транспортний колапс: мости закрито, затори зростають
23:00
Головне за день: Десятки загиблих у Сумах. Удари по Куп'янську та Донеччині
23:32
Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей
23:00
Головне за день: «Безхазяйне» житло в окупації. В оточенні Трампа запропонували Росії землі України
21:30
Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир
19:00
Фейки, пропаганда та допомога окупантам: на «воєнкора» з Горлівки чекає суд
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
14:22
У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою
12:35
Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни
12:23
На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ
усі новини
10:45
Винна в обстрілі Сум ракетна бригада, ймовірно, атакована в РФ
10:40
Авіація РФ вдарила по Херсону: загинув чоловік, є поранені
09:59
Дрони атакували Іванівську область РФ: чути вибухи
09:39
Росіяни повісили плакати Перемоги в зруйнованому Бахмуті
09:37
Понад 1,5 мільйона гривень заробітку за рік та десятки тисяч доларів «під подушкою». Що декларує головний прокурор Донеччини Павло Угровецький
09:09
Росіяни вдарили по Херсону КАБами: під обстріл потрапив начальник МВА
08:55
ЗСУ просунулися у Торецьку та під Покровськом – ISW
08:40
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: поранені п'ять людей
08:32
Війська РФ просунулися біля двох населених пунктів на Покровському напрямку — DeepState
23:34
Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним
23:07
Українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом
22:34
У квітні кількість російських штурмів на фронті почала падати: у DeepState назвали причину
22:15
ЗСУ відбили масований штурм військ РФ на Краматорському напрямку: окупанти наступали у п'ять хвиль
21:13
В окупованому Донецьку під час запуску безпілотника з вибухівкою загинули російські військові
20:54
ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську САУ «Коксан» на Покровському напрямку
20:26
Війська Росії вдарили по Лиману: виникла пожежа, є поранена
19:25
В Донецьку російський військовий розстріляв співслужбовців і втік: його затримували зі стріляниною
19:02
Сили спецоперацій ЗСУ провели наліт на російські позиції та взяли в полон окупантів
18:37
ЗСУ просунулися у Луганській області – ISW
17:30
Сили оборони України атакували пункт дислокації ракетної бригади ЗС РФ, яка вдарила по Сумах
усі новини
ВІДЕО
Результат авіаудару РФ по Херсону. Фото: кадр із відео Авіація РФ вдарила по Херсону: загинув чоловік, є поранені
16 квітня, 10:40
Фото вибуху у місті Шуя Іванівської області Росія після атаки безпілотників. Фото: ASTRA Дрони атакували Іванівську область РФ: чути вибухи
16 квітня, 09:59
Росіяни вдарили по Херсону КАБами: під обстріл потрапив начальник МВА Росіяни вдарили по Херсону КАБами: під обстріл потрапив начальник МВА
16 квітня, 09:09
Окупант у прицілі українського снайпера. Фото: кадр із відео Українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом
15 квітня, 23:07
Знищена російська бронетехніка на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили масований штурм військ РФ на Краматорському напрямку: окупанти наступали у п'ять хвиль
15 квітня, 22:15
Удар по північнокорейській САУ «Коксан» на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську САУ «Коксан» на Покровському напрямку
15 квітня, 20:54

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір