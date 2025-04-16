Понад 1,5 мільйона гривень заробітку за рік та десятки тисяч доларів «під подушкою». Що декларує головний прокурор Донеччини Павло Угровецький

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький. Фото: прокуратура Донеччини

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що головний прокурор Донецької області задекларував за минулий рік.



Нерухомість



У Харкові Павло Угровецький має квартиру загальною площею 95,1 квадратних метра.



У Дніпрі Угровецький орендує квартиру, але її загальна площа не вказана.



Автомобілі



Голова облпрокуратури декларує легковий автомобіль Toyota Camry 2021 випуску.



Доходи



На посаді керівника Донецької обласної прокуратури за 2024 рік Павло Угровецький заробив 1 816 020 гривень.



Також Угровецький отримав прибуток від відчуження рухомого майна у розмірі 650 000 гривень.



Банківські рахунки



На рахунку в одному з українських банків голова прокуратури Донеччини зберігає 15 481 гривню.



Готівка



У готівковому вигляді Павло Угровецький зберігає 53 000 доларів.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларувала за 2024 рік сім'я голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.