Российские военные устанавливают Starlink и камеры на лошадей

В сети распространяются фото и видео, на которых зафиксировано необычное использование средств связи российскими военными. Как сообщают «Новости Донбасса», оккупанты начали устанавливать терминалы Starlink и видеокамеры непосредственно на лошадей.
На опубликованных кадрах видно, как оборудование закрепляется на металлических конструкциях, размещённых на животных. Предположительно, лошадей используют в качестве мобильных платформ для связи или наблюдения в условиях острой нехватки исправной военной техники.
Russian military have started equipping cavalry units with Starlink terminals and cameras. pic.twitter.com/Nn1cEwsSXM— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 8, 2026
Это не первый случай привлечения животных российской армией. Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ осуществляли штурмовые действия в лесополосах верхом на лошадях, что указывает на серьёзные проблемы с обеспечением подразделений транспортом.
Кроме того, оккупанты используют ослов для перевозки боеприпасов и снаряжения. При этом животных нередко перегружают, доводя их до полного истощения.
Аналитики отмечают, что подобные методы свидетельствуют не только о логистическом кризисе в армии РФ, но и о попытках компенсировать дефицит технических ресурсов примитивными и рискованными способами.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
