На оборону Донетчины выделили более 60 млн гривен

Направили более 64 млн на оборону Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

В четверг, 8 января, прошел совет обороны Донецкой области. Более 64 миллионов гривен было направлено на нужды Сил обороны Украины. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Средства будут использованы на приобретение БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов того, что сегодня критически необходимо нашим Защитникам на фронте», — отметил он.



С начала года на поддержку Сил обороны уже направлено почти 118 миллионов гривен.



По словам Филашкина, все закупки должны осуществляться четко, без нарушений и в соответствии с действующим законодательством.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»