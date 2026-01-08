Двое людей пострадали при обстреле Белгородской области РФ

8 января российскую Белгородскую область атаковали беспилотники. Двое людей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, в городе Грайворон дрон ударил по автомобилю.



Пострадавших доставили в местную больницу. У одного мужчины медики диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у другого — баротравму.



Кроме того, поврежден автомобиль. Также в результате детонации в двух частных домах выбиты окна.



Ранее мы писали, что Белгородская область Российской Федерация попала под обстрел. В городе Грайворон в результате атаки дрона ранена мирная жительница.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»