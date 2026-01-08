Дети рисовали триколор и дарили подарки солдатам РФ: Украина вернула из оккупации группу детей

Вернули детей из оккупации. Фото: pixabay

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще одну группу детей и подростков из временно оккупированной части Херсонщины — дети от 3 до 17 лет. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



По его словам, украинским детям в оккупации навязывали российскую пропаганду.



«Трехлетняя и пятилетняя девочки в детском саду вынуждены были рисовать российский триколор и дарить на праздники солдатам собственноручно сделанные подарки. Россияне привлекают наших детей к пропаганде с самого юного возраста и продолжают это делать в старших классах», — отметил он.



Также Прокудин также рассказал, что семнадцатилетнего парня обучали строевым элементам и обращению с военным оружием. Кроме того, его вместе с одноклассниками поставили на военный учет.



Дети сейчас находятся в центрах «Надежды и обновления», они получают психологическую поддержку, также им помогают с документами и жильем.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»