Бригада Nemesis за месяц уничтожила 8 систем ПВО РФ на $250 млн

ЗРК «Стрела-10».

За последний месяц операторы батальона Asgard в составе 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis Сил беспилотных систем Украины поразили восемь российских систем противовоздушной обороны на ключевых участках фронта.



Среди уничтоженных целей — два комплекса «Тор-М2», два «Бук-М1», «Тор-М1», «Бук-М3», «Стрела-10», а также редкая новейшая многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь».



РЛС 50Н6Е является ключевым элементом ЗРК средней дальности и способна одновременно обнаруживать до 100 воздушных целей и сопровождать до 8 из них для последующего поражения. Ориентировочная стоимость комплекса С-350 оценивается примерно в 130 млн долларов.







Общая стоимость восьми поражённых систем ПВО противника превышает 250 млн долларов. В бригаде Nemesis отмечают, что подразделение системно уничтожает средства противовоздушной обороны РФ, нанося многомиллионный ущерб и ослабляя военный потенциал противника. Всего на счету бригады — более 50 уничтоженных пусковых установок и РЛС российских ЗРК.