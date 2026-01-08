Ультиматум вместо мира: МИД РФ подтвердил намерение продолжать «СВО»

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова фактически подтвердила намерение Москвы продолжать так называемую «специальную военную операцию», комментируя планы западных стран по усилению поддержки Украины после подписания в Париже декларации «коалиции желающих» о гарантиях безопасности для Киева.



Как сообщают росСМИ со ссылкой на заявление МИД РФ, в Москве назвали документ, подписанный 6 января, «крайне далеким от мирного урегулирования». По версии российского внешнеполитического ведомства, его цель — не прекращение войны, а «продолжение милитаризации, эскалация и разрастание конфликта».



Захарова заявила, что ключевым элементом декларации является идея размещения на территории Украины «многонациональных сил», которые должны содействовать «восстановлению» ВСУ и обеспечивать «сдерживание» России после прекращения боевых действий.



В Москве такую инициативу расценивают как прямую угрозу. «Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция», — подчеркнула Захарова, добавив, что подобные объекты, по мнению РФ, станут «законными целями» для российских вооруженных сил.



В МИД РФ также дали понять, что Москва не намерена отказываться от своих ультимативных требований. Там вновь заявили, что «мирное решение» возможно лишь при устранении так называемых «первопричин конфликта», нейтральном статусе Украины и признании «территориальных реалий».



При этом было подчеркнуто, что поставленные Россией цели будут достигнуты «либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции», что фактически означает готовность Кремля продолжать войну.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Великобритания официально подтвердила передачу Украине 13-ти зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Raven. Лондон также начал поставки Украине комплексов ПВО Gravehawk.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»