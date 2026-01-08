Спецназ ГУР выполняет боевые задачи на острове Змеином в Черном море

Скриншот: ГУР МО Украины

Остров Змеиный остается под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Спецподразделения военной разведки продолжают выполнять боевые задачи на этом стратегически важном участке в Черном море.

О текущем боевом присутствии разведчиков, условиях службы на острове и значении Змеиного для защиты морских рубежей Украины рассказывает новое видео на YouTube-канале «Фарид говорит».

Съемки проходили непосредственно на острове при участии бойцов ГУР, которые несут там службу и обеспечивают контроль над акваторией. Вместе со спецназовцами военной разведки на Змеиный прибыл морской пехотинец Роман Грибов.



Он один из защитников острова в первые дни вторжения и автор легендарной фразы о «русском военном корабле», ставшей символом несгибаемости украинцев.

Видеоблог подробно освещает оборону Змеиного в 2022 году, боевой путь Романа Грибова, а также показывает, как сегодня бойцы ГУР МО Украины продолжают защищать остров и удерживать контроль над украинским морем.



Отмечается, что выезд на Змеиный и организацию съемочного процесса обеспечили бойцы «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»