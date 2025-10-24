Медицина особого внимания: как лечат вблизи линии фронта

Разрушенная больница в Доброполье. Фото: соцсети

В прифронтовых городах и селах медицина — зачастую это люди. Это обычные врачи и медсестры, которые остались, чтобы «держать оборону» по-своему — в белом халате вместо бронежилета.



Подробнее о работе медучреждений вблизи линии боевого соприкосновения, о людях которые занимаются их поддержкой, снабжением, а также оказанием помощи пациентам — в публикации «Новостей Донбасса».

Прифронтовая реальность

Ситуация с медициной в Донецкой области остается сложной. Еще в июле наше издание рассказывало о работе сотрудников станции скорой медицинской помощи в Доброполье. Однако из-за ухудшения обстановки станцию вскоре перебазировали в поселок Новодонецкое что за 20 км севернее Доброполья. Также перестал принимать пациентов Добропольский центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП ). С 1 октября врачи работают онлайн. Только в амбулатории №5 в Новодонецком пациентам по-прежнему продолжают оказывать медпомощь, хотя рядом уже прилетали «Шахеды» и в самом здании из-за взрывной волны была выбита часть окон и дверь.

Ирина Козенятко. Фото из личного архива



Директорка Добропольского ЦПМСП Ирина Козенятко рассказала «Новостям Донбасса», что в августе попаданием авиабомбы была полностью уничтожена их амбулатория в городе Белицкое. К счастью обошлось без жертв, так как удар был нанесен ночью, а сторожа, который там дежурил, администрация еще ранее просила ночью в здании не находиться. Руководительница медучреждения вспоминает, что когда находились в Доброполье вместе с коллективом, привыкла к многочасовым тревогам, а потому медики продолжали оставаться на рабочих местах и уходили лишь когда местные паблики оперативно сообщали о запуске в сторону города «Шахедов» или КАБов. Тогда персонал и пациенты спускались в подвальные помещения, где было все необходимое. Однако в последнее время обстрелы города ужесточились и находиться на рабочем месте стало опасно.

Главная проблема прифронтовой медицины во время полномасштабной войны — нехватка узких специалистов, говорит Ирина Козенятко. После блокады и оккупации Мариуполя остро стало не хватать онкологов, гематологов, ревматологов. Краматорск эту функцию не мог закрыть и пациенты вынуждены были обращаться в другие крупные города такие как Днепр, Харьков, Киев. Однако возможность туда добраться есть не у всех, особенно сложно пожилым людям.

«Сложно было попасть и к неврологу, так как он был единственный на стационар, военно-врачебную комиссию и консультацию. И люди по пол дня вынуждены были ожидать, так как военные и призывники принимались в первую очередь. Также была перегружена хирургия и травма. Неотложная помощь людям, понятно, оказывалась, но вот на долечивание максимально койки старались освобождать, так как уровень наплыва таких пациентов был высокий. В этих условиях семейный врач вынужден был мыслить шире и больше познавать и делать. Мы даже психологическую помощь научились оказывать — врачей для этого специально обучали на кратковременных курсах», — отметила директорка медцентра.

На сегодня медики Добропольского ЦПМСП вынуждены общаться с пациентами дистанционно. Это усложняет возможность постановки точного диагноза. Работники медучреждения стараются уделить максимальное внимание людям, так как сами являются переселенцами, поэтому понимают, с какими трудностями сталкиваются их земляки. Непосредственным же приемом пациентов занимается медработники амбулатории №5 в Новодонецком: медсестра и врач-терапевт Людмила Снигурова.

В перерывах между обстрелами

После недавнего удара БПЛА по высотке рядом с амбулаторией, в результате чего она была серьезно повреждена, оказывать медицинскую помощь в Новодонецком стало небезопасно. Как рассказала нашим журналистам Людмила Снигурова, в их абмулатории нет возможности делать рентгенографию, для этого нужно ехать в соседний поселок Александровка, в 13 км, туда же врач направляет пациентов на консультацию к хирургу, невропатологу, эндокринологу.



Впрочем, некоторую медпомощь в амбулатории все же жителям оказывают. Ежедневно Людмила Снигурова принимает свыше двух десятков пациентов. Каждого из них нужно выслушать, по необходимости — измерить давление, провести пальпацию, сделать кардиограмму, благо, для этого в одном из кабинетов есть все необходимое. Также есть возможность сделать пациентам анализ крови на сахар, гемоглобин, мочевую кислоту, измерить сатурацию (насыщения крови кислородом) и пульс. Пациентам оказывается поддержка в получении лекарств, от туберкулеза, ВИЧ и др. Кроме того врач курирует вопросы получения пациентами группы инвалидности. Людмила Снигурова говорит, что ей во многом поддерживают сотрудники Департамента охраны здоровья Донецкой областной госадминистрации, которые всегда помогают связать с профильными специалистами.



Людмила Снигурова отмечает, что жители чаще всего обращаются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, основными причинами которых врач считает нервное перенапряжение. На вопрос, почему она продолжает работать в небезопасных условиях, Людмила отвечает просто: в родном поселке она работает в медицине с 1988 года. Здесь похоронены её родители и сын — он умер год назад. Стимул продолжать работу — возможность помогать своим землякам большинство из которых женщина знает многие годы.

«Мне есть куда выехать, и если нужно — выеду. Но пока я могу здесь держаться и помогать. У нас же преимущественно остались жители преклонного возраста. И для многих из них, помимо лекарств и оказания медпомощи, важна возможность поговорить, чтоб их выслушали», — рассказала Людмила Снигурова.

Поддержка прифронтовых сел

В Старосалтовской общине(громаде) Харьковской области после деоккупации была уничтожена половина всей инфраструктуры, а из более чем 8 тысяч жителей осталось около 5. Помимо восстановления, одной из сложностей является сообщение между населенными пунктам. Например — в отдаленных селах Кирилловка и Москалевка в которых с недавних пор не ходят автобусы и жители вынуждены нанимать частного водителя услуги которого стоят 800 грн если добираться до центра общины. В то же время поездка до Чугуева обойдется в 2 тыс. грн, до Харькова — 3 тыс. грн. Для пенсионеров с пенсией 3,2 — 4 тыс. грн данные суммы являются неподъемными.



Чтобы в некоторой степени обеспечить жителям доступ к медицинской консультации, КНП Старосалтовского центра первичной медико-санитарной помощи предоставляет услугу выездных врачей, которые на служебном автомобиле по заранее разработанному графику посещают амбулатории и фельдшерские пункты в селах. Директор Старосалтовского ЦПМСП Людмила Карапетян рассказала нашим журналистам, что медучреждение сотрудничает с благотворительными организациями, а потому медперсонал взял на себя некоторые гуманитарные функции. Жители сообщают медикам о своих потребностях в лекарствах, средствах реабилитации, а медработники, по возможности, через благотворителей пытаются помочь. Также администрация ЦПМСП активно привлекает узкопрофильных медицинских специалистов из числа волонтеров. Недавно удалось закрыть потребность в консультации гинеколога. Отметим, что организация выездных специалистов не является прямыми обязанностями медработников, и тем не менее эти вопросы приходится решать.

«Ясно что это дополнительное время и силы, но куда деваться, все это наши люди, им нужно помогать», — отметила Людмила Карапетян.

Отдельного внимания заслуживает труд Натальи Опанасенко, которая работает в фельдшерском пункте Кирилловки семейной медицинской сестрой. Село расположено в нескольких десятках километрах от границы с РФ и находиться там небезопасно из-за БПЛА и обстрелов. Здание, в котором работает медсестра, выделяется на фоне остальных, поэтому Наталья Опанасенко опасается возможных «прилетов».

Наталья Опанасенко. Фото из личного архива

«Опасно, но перейти куда-то нет возможности так как все разбито», — рассказала «Новостям Донбасса» медработница.

Работы у Натальи Опанасенко немало. Многие жители села психологически истощены, травмированы, также есть немало жителей с онкологией и инвалидностью, есть новорожденные. Всем нужно оказывать медицинскую поддержку, для чего медсестре часто приходится выезжать к людям на дом. Нередки вызовы и после окончания рабочего дня.

«Кому-то стало плохо, сразу бегу на вызов. Оценила состояние человека, и, если того требует ситуация, советую вызывать «скорую». Это сверх работы и она не оплачивается. Но мы все здесь свои люди, давно друг друга знаем… Вот семейный врач приехал, выписал людям рецепты. А людям ехать за лекарствами не на чем, вот и идут ко мне, просят получить. Поэтому когда бываю в Харькове по делам, то всякий раз хожу по аптекам, получаю для жителей доступные лекарства — получила, привезла, раздала. При этом люди вам подтвердят, что ни у кого я не взяла и гривни за то, что привезла лекарства», — рассказала нам Наталья.

За свой непростой труд медсестра получает 0,75 ставки, и чтобы заработать дополнительных денег, ей приходится выполнять обязанности санитарки (младшая медицинская сестра) это плюс 2 тыс. грн. Медработница огорчается, что труд представителей ее профессии так скромно оценивается с учетом возросших нагрузок. В то же время с начала полномасштабной войны медсестра, по ее словам, лишь раз получила небольшую дополнительную финансовую помощь.



Отметим, что хотя Кирилловка и расположена в 40 км от границы с РФ и ближайшей линии фронта, тем не менее населенный пункт, в соответствии с приказом Министерства развития общин и территорий Украины, не включен в перечень территорий возможных боевых действий, что лишает медицинских работников, а также других работников государственных учреждений и организаций на дополнительные 50% выплат.



Ситуация в медицинской сфере близ линии фронта выглядит крайне сложной. Постоянная угроза жизни вынуждает лучших специалистов выезжать в другие регионы, в то же время медицинские учреждения разрушаются, есть проблемы со снабжением. Несмотря на трудности, есть немало медработников готовых работать даже в таких крайне сложных условиях. Кто-то оказывает помощь непосредственно в населенном пункте, а кто-то прилагает усилия для организации снабжения, созданием надлежащих условий для работы. Что мотивирует этих людей? Одно можно сказать наверняка, прилагаемые усилия направлены в первую очередь на поддержку человека нуждающегося в помощи, создание для него лучших условий. А это серьезный стимул.