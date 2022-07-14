Мобилизация и повестки: Юристы разъяснили права военнообязанных

Что нужно знать о мобилизации в Украине? Иллюстрация: hromadske

Во время рейдов по заведениям Киева нарушителям комендантского часа вручили 219 повесток. В Одессе их раздавали прямо на пляже, на Закарпатье — тем, кто хотел незаконно пересечь границу. «Наказание» службой в ВСУ, несмотря на критику со стороны военных, продолжает практиковаться военкоматами. Юристы разъяснили для hromadske главные вопросы по поводу мобилизации.

Кто может вручить повестку?

Вручить повестку могут сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки или представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел.

Законно ли вручать повестку в общественном месте?

Вручать законно, а вот выписывать повестку прямо на улице — нет. Украинское законодательство не определяет, где именно нужно вручать повестку, поэтому, учитывая эту «серую зону», в Вооруженных силах считают, что уполномоченные лица могут делать это в любом месте.



Тем не менее, утвержденная форма повестки предполагает, что ее должен выписать на конкретное лицо руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).



«Повестки должны выписываться на конкретное лицо именно в центре комплектования. Все эти проштампованные повестки, остановка людей для проверки документов, вписывание фамилии на месте и попытки вручить повестку этому лицу — такие действия фактически незаконны. Их можно считать подлогом документов и вызывать полицию. Правоохранители должны зафиксировать факт обращения и незаконные действия, взять объяснения. В дальнейшем это зафиксированное заявление и объяснения могут служить доказательством при обжаловании вручения повестки», — объясняет адвокат юридической компании «Миллер» Юрий Мельник.

Что делать, если представители центров комплектования вручают повестки вместе с полицейскими?

«Вызвать другой наряд полиции. Это нормально, ведь иного инструмента нет. Если представители полиции принимают участие в каких-либо действиях — это не означает, что эти действия абсолютно законны и соответствуют действующим нормам», — говорит Мельник.

Законно ли вручать повестку за какое-либо правонарушение (например, за нарушение правил дорожного движения)?

Опять же, если ее выписывают на имя человека прямо на месте правонарушения — это, по словам юристов, незаконно.

Можно ли отказаться от повестки?

Всегда можно отказаться получать повестку и расписываться в ее получении, однако, как говорит менеджер адвокатского объединения PwC Legal Артем Крикун-Труш, будьте готовы заплатить штраф. Если вам пытаются вручить повестку в общественном месте, вписав ваши данные в пустой бланк с подписью руководителя центра комплектования — можете попытаться объяснить, что это незаконно.



Представители центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа в получении повестки. В этом акте вы тоже не обязаны ничего писать или ставить подпись. За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность — штраф от 850 до 1700 грн (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях), и если акт составят, то дальше дело будет рассматривать руководитель центра комплектования, который может взыскать штраф. Впрочем, вы имеете право обжаловать это постановление в местном суде — суды уже отменяли штрафы, если они были выписаны с нарушением.



В суде центр комплектования будет доказывать, что вы нарушили правила учета: именно за это (а не за отказ от повестки) предусмотрен штраф. За отказ наказания нет.



«При вручении повестки представитель центра комплектования еще не знает, нарушаете ли вы правила учета или нет. Если вы переехали на новое место жительства, вы должны сняться с учета и встать на новый учет в течение семи дней. Если вы внутренне перемещенное лицо с оккупированных территорий, то должны встать на воинский учет по новому месту жительства независимо от того, снялись ли вы с учета дома: часто это просто невозможно из-за оккупации и боевых действий. Также вы должны информировать свой центр комплектования об изменениях в жизни: семейном положении, работе, учебе и т.д. Если вы нарушаете эти правила учета — подлежите административной ответственности. Но если вы не ВПЛ, а лишь находитесь проездом в определенном населенном пункте, то привлечь вас к ответственности за нарушение правил воинского учета нет оснований», — объясняет Артем Крикун-Труш.



Если вы не ВПЛ, то центру комплектования будет сложно доказать правонарушение: ведь информация о том, снялись ли вы с учета, есть только у вашего предыдущего центра, а данными военкоматы не обмениваются.



Следует также помнить, что нарушитель может быть привлечен и к уголовной ответственности. Во-первых, есть статья 337 Уголовного кодекса Украины, устанавливающая наказание в виде штрафа от 5100 до 8500 гривен или исправительных работ на 1 год за уклонение от воинского учета. Но она применима не за первое нарушение правил учета, а только после предупреждения руководителя центра комплектования, когда вы не явились за повесткой для уточнения учетных данных.



Во-вторых, есть статья 336 Уголовного кодекса Украины, устанавливающая наказание от трех до пяти лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Речь идет о случаях, когда вы уточнили учетные данные, прошли медкомиссию, вам вручили следующую повестку о призыве на службу, но в назначенное время вы не пришли в центр комплектования.

Должен ли я идти в центр комплектования, если мне не вручали повестку

Если вас не вызвали в территориальный центр комплектования ни одним из надлежащих способов (вручение повестки, наличие мобилизационного предписания), то, как объясняет адвокат компании «Миллер» Юрий Мельник, обязательства явиться в центр комплектования вы не имеете.

Кого призывают в первую очередь

Несмотря на то, что СМИ распространяют информацию о четырех волнах мобилизации, в законодательстве таких терминов нет. Согласно указу президента, в Украине идет всеобщая мобилизация — то есть на службу могут призвать любого военнообязанного. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр уверяла, что предпочтение будут отдавать резервистам и бывшим участникам АТО и ООС, хотя постепенно и будут наращивать «численность подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных».



«На практике центры комплектования сейчас мобилизуют всех, кто проходит по критериям возраста, здоровья и не имеет оснований для отсрочки. Могут вручить повестку и мобилизовать любого здорового мужчину от 18 до 60 лет, не имеющего права на отсрочку или документов, подтверждающих это право», — комментирует менеджер адвокатского объединения PwC Legal Артем Крикун-Труш.

Так что, меня без боевого опыта могут отправить на передовую?

Нет. То есть не имеют права.



Анна Маляр рассказывала, что чаще всего в Минобороны обращаются с жалобами именно на то, что «людей после пары дней учений или вообще без них направляют на передовую». Но никого не могут отправить в зону боевых действий без подготовки — согласно статье 29 закона «О воинской обязанности и военной службе», военнообязанные и резервисты должны пройти учебные, проверочные и специальные сборы. Приказ Минобороны также обязывает командиров воинских частей обеспечить «качественную подготовку резервистов и военнообязанных и полноту прохождения ими программы подготовки». Впрочем, сейчас из-за войны обучение проводят в сокращенные сроки — от 7 до 20 дней. А вот если вы не прошли недельного обучения, Маляр советует звонить на горячую линию Минобороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 или 044-454-44-99.



Правозащитник и адвокат Дмитрий Швец также советует мобилизованным писать рапорты, если их пытаются отправить воевать без должной подготовки. Швец рассказывает, что такие жалобы чаще удовлетворяют, и к нему все реже обращаются с такими проблемами.



«Думаю, военнообязанные лучше знают свои права, а воинские части, когда понимают, какие ошибки допустили и чего эти ошибки стоили, делают выводы», — рассказывает правозащитник, адвокат Швец.

А без снаряжения могут отправить в зону боевых действий?

Тоже нет. Согласно тому же приказу Минобороны, командиры воинских частей отвечают за «организацию вещевого, финансового, продовольственного и медицинского обеспечения резервистов и военнообязанных».



«Государство обязано обеспечить военнослужащего средствами. Очень часто бывает проблема на месте: воинские части не делают заказ на это обеспечение, а иногда перекладывают эту обязанность на самих военнослужащих», — говорит правозащитник, адвокат Швец.



Он советует и в таком случае не бояться, подавать рапорты и не соглашаться отправляться на войну, пока вам не выдадут снаряжение.

Все женщины тоже должны встать на учет в центрах комплектования?

Нет, не все — только представительницы определенных профессий в возрасте от 18 до 60 лет, у которых нет проблем со здоровьем. Минобороны утвердило список профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет. Это:

химия, химические технологии и инженерия, биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, география, физика и астрономия;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

А если я никогда не работала по полученному образованию, я должна становиться на учет?





Ответа на этот вопрос законодательство пока не дает. Скорее всего, центры комплектования каждый раз будут решать это индивидуально.



«Будут смотреть как на специальность, так и на фактическое выполнение работы. Во время общения в центре комплектования вы можете объяснить, что у вас диплом юриста, однако всю жизнь работали в IT и хочешь служить именно на должности, связанной с IT. С другой стороны, если у вас есть диплом по этой профессии, но нет никаких навыков и опыта этой работы, то в принципе идти в центр комплектования особого смысла нет, тем более, что для женщин это добровольно и не предусматривает ответственности», — объясняет менеджер адвокатского объединения PwC Legal Артем Крикун-Труш.





Правда, что нет никакой ответственности, если не прийти в центр комплектования?





Теоретически, неявка в центр комплектования (как и в случае с мужчинами) должна наказываться административным штрафом за нарушение правил учета или уголовной ответственностью, если женщины будут игнорировать предупреждения: ведь закон не различает военнообязанных по полу. Однако в Минобороны объяснили, что женщина не является военнообязанной, пока сама не встанет на учет. Следовательно, привлечь ее к ответственности за нарушение воинской обязанности невозможно.



«Пока ответственности никакой нет. Подобно мягкой украинизации, это мягкая военизация женщин. Не устанавливать ответственность для женщин — это очень правильный шаг. Не заставлять, не наказывать. Те женщины, которые имеют необходимую профессию, мотивацию и желание служить в Вооруженных силах Украины, сделают это сами и не будут ждать 1 октября», — считает Артем Крикун-Труш.





Когда я должна встать на учет, если имею отношение к этим профессиям?





Постановка на учет должна начаться 1 октября 2022 года, однако в центр комплектования можно идти уже сейчас. Дедлайна у приказа нет.





Могут ли мобилизовать женщин





Да. Женщины, состоящие на воинском учете по этим специальностям, могут быть призваны на военную службу. Но, как уверяли в Минобороны, пока такой необходимости нет.





Какие у женщин-военнообязанных обязанности





Такие же, как и у мужчин. Если вы встанете на учет — не сможете выезжать за границу без отсрочки, должны будете по вызову являться в центр комплектования, а также проходить подготовку и обучение.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Отсрочка от призыва на военную службу определяется статьей 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и касается как женщин, так и мужчин. Вот некоторые из категорий:

забронированные органами власти или предприятиями;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность I или II группы;

люди, которые постоянно ухаживают за больным супргуом (супругой), или родителями (своими или партнера);

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), если их партнер или партнерка проходит военную службу;

женщины и мужчины, у которых близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка, братья или сестры) погибли или пропали без вести.

Отметим, что в Генштабе ВСУ подчеркнули, что в Украине женщин будут брать на воинский учет только с их согласия.