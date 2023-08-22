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Могут изменить ход войны: в чем особенности немецких ракет Taurus и когда Украина их получит

Новости Донбасса
22 августа 2023, 12:15

Могут изменить ход войны: в чем особенности немецких ракет Taurus и когда Украина их получит

Крылатая ракета Taurus KEPD 350. Фото: MBDA Крылатая ракета Taurus KEPD 350. Фото: MBDA

Продолжаются дискуссии о передаче Вооруженным силам Украины немецких дальнобойных ракет Taurus. Украина сделала запрос в правительство Германиии, ключевые парламентские фракции договорились о передаче, однако официального решения Бундестага пока нет. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это оружие необходимо Киеву, чтобы быстрее завершить войну. В чем особенности Taurus и как они могут помочь украинским военным — разбирались «Новости Донбасса».

Что известно о Taurus?

Военные эксперты отмечают, что это, по сути, аналог франко-британской крылатой ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow (она же — SCALP EG), которая уже есть на вооружении украинской армии. Немецко-шведская Taurus предназначена для уничтожения важных, углубленных стационарных целей, защищенных средствами противовоздушной обороны. 

Разработка оружия началась в 1994-м, на базе авиационной кассеты DWS39. Над этим работали компания Taurus Systems GmbH совместно с MBDA Deutschland и шведской компанией Saab Bofors Dynamics AB. Изначально предусматривалось создание нескольких вариантов — для поражения высокозащищенных малоразмерных целей и площадных наземных.

В 1999-м осуществили первый испытательный запуск оружия, а в 2004-м Taurus приняли на вооружение. 

Для своих Воздушных сил Берлин заказал 600 боевых и 14 учебных ракет. Стоит одна единица около 950 тысяч евро. 

Первым иностранным покупателем оружия стала Испания, заказавшая в ноябре 2004-го года KEPD 350 для самолетов EF-18A и Eurofighter Typhoon.

Поражает цели на 500 км: в чем особенности Taurus?

Дальность действия — немного больше, чем у франко-британского аналога, максимальная — 500 км. При этом экспортируют производители несколько иную модификацию, 350K-2, дальность которой — 300-400 км. 

Есть и другие особенности, отличающие немецкую разработку. Одна из них — современная, высокоэффективная навигация и система самонаведения из трех подсистем:

  1. IBN — навигация, основана на изображении.
  2. TRN — навигация по эталону ландшафта.
  3. MIL-GPS — глобальная система позиционирования.

Использование такой системы наведения позволяет оружию преодолевать большие расстояния без поддержки GPS.

Как отмечает авиационный эксперт Валерий Романенко, никакие помехи, или, например, задымление на Крымском (Керченском) мосту не помешали бы ракете с высокой точностью ударить по этому объекту. А у Storm Shadow в такой ситуации уже могли бы возникнуть трудности. 

«У Taurus перед полетом закладывается цифровая карта маршрута, и в определенных точках, а практически на большей части маршрутов, ракеты сканируют поверхность под собой и сверяют ее с картинками, что находятся в библиотеке, в памяти. В случае каких-либо отклонений в навигационную систему вводятся поправки, и она возвращается на правильную траекторию», — пояснил Романенко.

Ориентация ракеты на местности. Кадр из видео

Технические параметры:

  • вес — 1400 кг;
  • длина — 5 м;
  • вес фугасного заряда вместе с корпусом — 400 кг;
  • максимальная дальность поражения — 500 км;
  • скорость полета — 0,6-0,95 маха.

Ракета специально разработана для эффективного проникновения через бетон и тяжелые грунты. До углубленной цели доставляется основной заряд — до 56 кг взрывчатого вещества. Масса боевой части вместе с зарядами в корпусе — до 480 кг.

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Запускают с самолетов, как Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon, Saab JAS 39 Gripen, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и другие. В Украине для этих целей могут служить Су-24М со специальными приспособлениями. 

Еще одна особенность немецко-шведской разработки — система подрыва боевой части: она способна программироваться на воздушный или подземный подрыв. В случае воздушного подрыва оба заряда взрываются одновременно.

Оружие для освобождения Крыма

Ряд военных экспертов уверены, что именно с немецкими Taurus украинские военные смогут достичь существенных достижений на поле боя. И даже освободить Крым от российских оккупантов.

Оружие может полностью разрушить Керченский мост, считает эксперт Валерий Романенко. 

«Украина рассчитывает получить немецкие крылатые ракеты Taurus. Они, в отличие от уже поставленных Storm Shadow и SCALP, имеют большую дальность. Почти вдвое. Если получим, то мосту, конечно, конец», — заявил Романенко.

Применение немецких ракет наряду со Storm Shadow, SCALP и ATACMS, которые Украина также ожидает получить, позволит Силам обороны уничтожать любые системы, даже самые мощные, в тылу врага, считает бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Это и Черноморский флот, и Керченский мост, в целом вся территория Крыма.

«Аэродромы, склады, нефтебазы полностью накроем, всю Запорожскую область — все то, что движется там в любой точке. В первую очередь это, конечно, резервы, танки, БТР, БМП, склады, нефтебазы. Все укрепрайоны, где нужно пробить в отдельном месте, нанеся концентрированный удар — практически полтонны один заряд… У врага не будет ни одной защищенной точки», — сказал Маломуж.

Ракета Taurus. Фото: Wikipedia

Когда Украина получит Taurus?

Министр обороны Алексей Резников, комментируя ситуацию с возможной передачей ракет Киеву, подтвердил, что Украина сделала официальный запрос к немецкому праивтельству с просьбой предоставить Taurus.

Аргументировали запрос тем, что аналогичные средства, Storm Shadow, SCALP, в распоряжении украинских военных уже есть и успешно применяются, о чем знают партнеры, уточнил министр.

«Политическое решение немецкого парламента дает больше оптимизма, позитива, но окончательное решение принимает правительство. И оно пока не принято. Но мне известно, что дискуссия среди членов правительства продолжается. Мы, соответственно, делаем усилия, политического и международного характера, чтобы помочь принять решение на пользу Украины», — резюмировал Резников. 

Как сообщалось ранее, правительство Германии в ближайшее время объявит о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса с США.

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