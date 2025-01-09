Часть оккупированной Горловки — без света после обстрелов

Несколько поселков и жилых кварталов в оккупированной Горловки обесточены в результате обстрелов 9 января.



Как сообщили в группировке «ДНР», обесточены поселок шахты им. Изотова, поселок шахты им. Румянцева, жилой массив «Солнечный», резервная насосная на фильтровальной станции № 2. Частично обесточен жилмассив «Комсомолец».



Также наблюдаются перебои с электричеством в Никитовском районе города.



Ранее сообщалось, что Горловка на протяжении четверга, 9 января, терпит обстрелы и атаки беспилотников.



Российская армия в среду, 8 января, в очередной раз обстреляла Покровск и село Гришино Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, информация о пострадавших не поступала.