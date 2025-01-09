Известно, сколько украинцев сейчас находятся за границей

В Министерстве единства рассказали, сколько украинцев сейчас находятся за границей. Фото: скриншот

За пределами Украины находятся от 25 до 30 млн украинцев. Еще 32 млн находятся на территории Украины. Об этом рассказал глава Министерства национального единства Алексей Чернышев во время визита в Польшу, передает «Укрінформ».



«По разным оценкам, у нас сегодня 32 млн украинцев, которые находятся в Украине, а еще 25, а возможно и 30 млн, находящихся за ее пределами», — отметил он.



По словам Чернышева, в это число входят те, кто покинул Украину за разное время независимости, уехавшие после полномасштабного вторжения, а также диаспора.





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