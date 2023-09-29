Экипаж танка M1A2 Abrams. Подготовка к стрельбам на полигоне Пабраде, Литва. Фото: Capt. Dan Yarnall / Army

25 сентября в Украину прибыла первая партия американских танков M1 Abrams («Абрамс»), о чем заявил президент Владимир Зеленский. По своим параметрам Abrams считаются одними из лучших в мире. В чем особенности техники и может ли она изменить ситуацию на фронте — в материале «Новостей Донбасса».



Полученные танки — первая часть партии из 31 машины, обещанных администрацией Соединенных Штатов. Сколько всего единиц получат украинские военные — не раскрывается.



«Абрамсы» уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — заявил президент.



Пентагон также сообщил о поставке 120-мм боеприпасов с обедненным ураном для «Абрамсов».



Отметим, с конца мая до августа до 200 украинских военных тренировались на танках M1 Abrams на американской военной базе в Германии. Программа учений предусматривала не только подготовку экипажей, но и обучение персонала по техническому обслуживанию боевых машин.

Символ армии США — что о нем известно



Abrams — основной боевой танк Соединенных Штатов Америки. Его разработку начали в 1972-м компании Chrysler (сейчас — General Dynamics Land Systems) и General Motors. Взят на вооружение с 1980 года и уже по праву считается легендарным, своего рода символом американской армии.



Кроме США, состоит на вооружении армии Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса — командующего ВС США во Вьетнаме в 1968-1972 гг.



Машины использовали во время войны в Персидском заливе, Ираке, Афганистане. Боевое крещение Abrams успешно прошли в рамках всемирно известной операции «Буря в пустыне». Поддерживали операции в Фаллудже (Ирак) и других местах.



Согласно данным на 2022 год, на вооружении США есть 2 645 единиц Abrams разных модификаций, еще около 3 450 — на хранении.



Как пишет Politico, сегодня в Штатах работает только один завод по производству этой техники в Лиме (штат Огайо). Его мощности позволяют создавать 12 единиц в месяц.

Танки M1A2 SEP v3 (Abrams) третьей бронетанковой бригады США. Фото: Sgt. Calab Franklin / U.S. Army

Преимущества и недостатки «Абрамсов»



Американская боевая машина считается одной из самых защищенных и тяжелых в мире, стреляющая быстро и точно. Также военные эксперты акцентируют внимание на дальнобойности Abrams, благодаря которой они, например, поражали иракские танки раньше, чем враг приближался на угрожающее расстояние.



По уровню технической оснащенности «Абрамс» сейчас опережает любой танк российской армии на поколение, отмечают аналитики.



Машины постоянно обновляются — разработчики стремятся усилить броню и установить новые цифровые системы.



Если говорить о недостатках, то это, говорят эксперты, большой расход горючего. Поскольку он работает на газотурбинном двигателе, имеет шестиступенчатую автоматическую коробку передач, только для запуска турбины необходимо до 38 литров горючего.



Для украинских военных одной из проблем станет ремонт такой высокотехнологичной техники, говорит военный и общественный деятель Виктор Ягун.



«Самая большая проблема — ремонт танка. В Америке есть специальный завод, который его даже не ремонтирует, а полностью разбирает и снова собирает. Его двигатели — это фактически те, которые используются в вертолетах. Их питание совершенно другое, это не дизель, а высокооктановый бензин, который надо держать недалеко от фронта. Но думаю, что ВСУ эти проблемы решили», — пояснил Ягун.



Ориентировочная цена одного танка «Абрамс» — порядка 6,21 миллиона долларов.



Основные технические характеристики Abrams M1A2:

боевая масса — 61,3 т;

состав экипажа входят 4 человека: командир, наводчик, зарядчик, механик-водитель;

длина с пушкой — 9,83 м;

ширина — 3,65 м;

высота — 2,89 м;

броня — многослойная противоснарядная композитная;

главное вооружение — 120 мм гладкоствольная М256;

второстепенное вооружение: 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB или 2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный);

боекомплект: 40 (из них — 17 первой очереди)/900 (12,7 мм)/11 400 (7,62мм);

емкость топливных баков: 1900 л

запас хода: 465 км.

Многослойная противоснарядная композитная броня танка усилена сеткой из обедненного урана. «Абрамс» оборудован современной системой управления огнем Hughes Aircraft и израильской системой активной защиты Trophy AP (с 2021 года).



Одна из особенностей Abrams М1А1 — многотопливный газотурбинный двигатель Lycoming Textron AGT 1500C. Благодаря ему танк может развивать скорость до 72 км по шоссе и 48 км по бездорожью. На нем установлена торсионная подвеска High-Hardness-Steel Torsion Bars W/Rotary Shock Absorbers.









Вооружение танка «Абрамс»

Эффективная дальность стрельбы пушки стандартным боеприпасом составляет 3 км, она сопоставима с возможностями уже неоднократно демилитаризованного в Украине Т-90М «Прорыв». Соответствующий показатель у танков Т-72Б3 и Т-80 хуже — от 1,5 — 2,2 км.



Abrams имеет также подкалиберный боеприпас M829, который в модификации А3, может пробивать не менее 700 мм брони на расстоянии 2 км.

Система наведения танка «Абрамс»



На M1A1 в основной прицел наводчика встроены улучшенный лазерный дальномер и тепловизионная камера, прицел имеет стабилизацию в двух плоскостях. Дальномер способен точно просчитывать дальности от 200 до 7990 м, для принятия баллистического решения — около 4 км. У командира есть дистанционно управляемый боевой модуль, — в движении можно вести прицельный огонь из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, танк имеет цифровую систему управления и контроля Blue Force Tracking (распознавание «свой-чужой»).

Оружие для прорыва — помогут ли американские танки ВСУ





Ожидается, что именно Abrams помогут украинским защитникам преодолеть оборону российских оккупационных войск. Они предназначены для борьбы с такими же машинами противника и прорыва линий обороны противника.



Как подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, танки очень важны как для обороны, так и для наступления. Эффективное их использование, правильное техническое сопровождение могут иметь «фундаментальное значение» в успехе ВСУ, считает генерал.

По мнению главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, танки «Абрамс» должны применять в очень специфических, хорошо продуманных операциях.



«Если их использовать на передовой и только в общевойсковых боях, они не проживут долго на поле боя. Они должны использоваться в прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных», — сказал Буданов в интервью The War Zone.



Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не исключает, что американской техникой усилят украинские бригады на Южном направлении, где продолжаются контрнаступательные действия.



«Это, конечно, даст нам дополнительную огневую мощность. Те бригады, которые получат танки, смогут применять их для ударов по объектах врага, поддержки нашего контранступления. «Абрамс» по характеристикам так создан и задуман, что предусмотрен почти исключительно как танк для наступления», — отметил эксперт.



При этом он подчеркнул: все будет зависеть от ситуации и обстановки на фронте.

Танки M1A2SEPv3 Abrams. Фото: Sgt. Calab Franklin / U.S. Army

То количество, что уже получила Украина, поможет усилить танковые роты в отдельных локациях, обеспечат лучшую бронезащиту для пехоты, отмечает военный эксперт Петр Черник.



«Будем иметь лучшие огневые средства, чтобы уничтожить все то, во что танк может прицелиться. А он может попасть в любую единицу бронетехники, автомобильной техники, в минометы, которые наносят удары с 3 км, в огневые точки. Это такая себе боевая бронированная артиллерия на гусеничной основе», — сказал эксперт.



Если же говорить о потенциальных «бронекулаках» которыми можно прорывать линии обороны противника, то тут, на самом деле, ключевую роль играет количество, акцентировал Черник. Даже 31 машина «погоды не сделает».



Полученная техника существенно не повлияет на ситуацию на поле боя в ближайшее время, считает полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Поскольку, по его словам, вряд ли первые 10 единиц сразу же отправят на фронт.



«10 или 30 танков, которые вскоре станут на вооружение Сил обороны, хватит разве что на то, чтобы усилить одну из бригад. Для того, чтобы Abrams сыграли заметную роль в прорыве позиций оккупантов, их нужно применять в количестве, приближающемся к 100 машинам», — отметил эксперт.



Аналитик по вопросам обороны и военного анализа IISS Йоханн Мишель уверен — американские танки должны укрепить позиции Сил обороны Украины. Но, по словам эксперта, поставки этого вида техники не следует рассматривать как «переломный момент», поскольку для этого украинским войскам необходимо иметь преимущество в воздухе.