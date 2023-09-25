Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Украину доставили первую партию танков Abrams, ранее обещанных Джо Байденом

25 сентября 2023, 15:15

В Украину доставили первую партию танков Abrams, ранее обещанных Джо Байденом

Первая партия американских танков Abrams досрочно доставлена в Украину. Об этом со ссылкой на информацию от военных сообщает The New York Times.

Эти танки прибыли раньше ожидаемого срока и, как отмечается, «вовремя, чтобы их использовать в контрнаступлении ВСУ».

Дополнительные танки M1 Abrams будут отправлены в Украину в ближайшем будущем. Те, что прибыли в субботу, 23 сентября, являются первой частью из 31 танка, обещанных администрацией США. Точное количество пока не раскрывается.

22 сентября, президент США Джо Байден анонсировал поставки танков Abrams в Украину на следующей неделе. Пентагон также информировал о поставке 120-мм боеприпасов с обедненным ураном для этих танков.

M1 Abrams — это главный боевой танк США, который производят с 1980 года. Он находится на вооружении не только армии США, но и армий других стран, включая Египет, Австралию, Марокко и некоторые другие ближневосточные государства.

Обновлено. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что американские танки Abrams уже прибыли в Украину.

«Хорошие новости от министра Умерова. «Абрамсы» уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — написал глава государства на своем Telegram-канале.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
Война Танки Abrams
Места
Украина-США

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:52
На захваченной россиянами части Юга Украины не хватает лекарств — ЦНС
12:18
Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление — ISW
11:40
Войска РФ строят укрепления вблизи Мариуполя — Андрющенко
10:59
Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
10:48
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб мужчина
09:59
Оккупанты обстреляли Авдеевку из танков и артиллерии: есть разрушения
09:30
Луганская область: армия РФ накрыла Новолюбовку фосфорными боеприпасами
08:40
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили 2 гражданских
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 сентября
22:36
Коллаборациониста из Мариуполя приговорили к восьми годам тюрьмы
19:30
В Джанкое подорвали автомобиль российского оккупанта — СМИ
17:12
В оккупированном Токмаке работой ПВО травмированы гражданские — мэр Мелитополя
15:21
«ДНР» ввела военную цензуру и обновила комендантский час
14:26
Леонид Пасечник «переизбрали» главой «ЛНР»
13:33
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадало два района: есть жертвы и разрушения
13:28
«Правительство ДНР» ушло в отставку
10:59
Россияне нанесли авиаудар по Угледару — ОВА
10:42
Барабаш: в Авдеевке до сих пор остаются 1646 человек
23:30
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 сентября
22:24
Пушилина «переизбрали» главой «ДНР»
все новости
17:28
«Едва не попали под российский удар»: из Угледара эвакуировали семью, мужчина нуждался в медицинской помощи
17:06
В результате взрывов в оккупированном РФ Сорокино погибло два человека
16:19
Оккупанты обстреляли центр Часового Яра
16:19
ВСУ освободили два километра на Бахмутском направлении
16:08
Экс-руководитель оборонного завода во Львове «разоружал» ПВО перед вторжением РФ
15:45
Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи — «Нефтегаз»
15:15
В Украину доставили первую партию танков Abrams, ранее обещанных Джо Байденом
14:46
Сотрудничали с оккупантами. Будут судить жителей Донецкой области за коллаборационизм
14:07
Командующий ЧФ РФ погиб при ракетном ударе по штабу — ССО Украины
13:43
Из-за удара дрона по аэродрому в Курской области погиб или был ранен командир 14-го авиаполка РФ — СМИ
13:23
Ночной обстрел Одессы: под завалами зернохранилища нашли тела двух погибших
12:59
В непризнанном Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300
12:52
На захваченной россиянами части Юга Украины не хватает лекарств — ЦНС
12:22
В Купянском районе возле границы Украины с РФ ВСУ не дали захватчикам обустроить укрепления
12:18
Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление — ISW
11:40
Войска РФ строят укрепления вблизи Мариуполя — Андрющенко
10:59
Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
10:48
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб мужчина
10:42
ВС РФ разбили 18 гражданских объектов в Донецкой области за сутки, разрушены 12 домов
10:24
На Луганском участке фронта ВСУ уничтожили за сутки два танка ВС РФ
все новости
ВИДЕО
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ► «Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ►
23 сентября, 18:50
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ► «ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
22 сентября, 21:45
Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
22 сентября, 20:52
Штаб Черноморского флота в Севастополе Фото: соцсети По штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар
22 сентября, 13:30
Российский пленный Алексей Третьяков. Фото: «Новости Донбасса» Экс-мэр российского города попал в плен ВСУ под Клещиевкой
22 сентября, 10:54
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама