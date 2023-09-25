В Украину доставили первую партию танков Abrams, ранее обещанных Джо Байденом

Первая партия американских танков Abrams досрочно доставлена в Украину. Об этом со ссылкой на информацию от военных сообщает The New York Times.



Эти танки прибыли раньше ожидаемого срока и, как отмечается, «вовремя, чтобы их использовать в контрнаступлении ВСУ».



Дополнительные танки M1 Abrams будут отправлены в Украину в ближайшем будущем. Те, что прибыли в субботу, 23 сентября, являются первой частью из 31 танка, обещанных администрацией США. Точное количество пока не раскрывается.



22 сентября, президент США Джо Байден анонсировал поставки танков Abrams в Украину на следующей неделе. Пентагон также информировал о поставке 120-мм боеприпасов с обедненным ураном для этих танков.



M1 Abrams — это главный боевой танк США, который производят с 1980 года. Он находится на вооружении не только армии США, но и армий других стран, включая Египет, Австралию, Марокко и некоторые другие ближневосточные государства.



Обновлено. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что американские танки Abrams уже прибыли в Украину.



«Хорошие новости от министра Умерова. «Абрамсы» уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — написал глава государства на своем Telegram-канале.

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