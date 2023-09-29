Перша партія — в Україні: у чому особливості танків Abrams і як вони допоможуть ЗСУ

Екіпаж танка M1A2 Abrams. Підготовка до стрільби на полігоні Пабраде, Литва. Фото: Capt. Dan Yarnall / Army

25 вересня в Україну прибула перша партія американських танків M1 Abrams («Абрамс»), про що заявив президент Володимир Зеленський. За своїми параметрами Abrams вважаються одними з найкращих у світі. У чому особливості техніки і чи може вона змінити ситуацію на фронті — у матеріалі «Новин Донбасу».



Отримані танки — перша частина партії з 31 машини, обіцяних адміністрацією Сполучених Штатів. Скільки всього одиниць отримають українські військові — не розкривається.



«Абрамси» вже в Україні і готуються посилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію поставок», — заявив президент.

Пентагон також повідомив про постачання 120-мм боєприпасів зі збідненим ураном для «Абрамсів».



Зазначимо, з кінця травня до серпня близько 200 українських військових тренувалися на танках M1 Abrams на американській військовій базі в Німеччині. Програма навчань передбачала не тільки підготовку екіпажів, а й навчання персоналу з технічного обслуговування бойових машин.

Символ армії США - що про нього відомо



Abrams — основний бойовий танк Сполучених Штатів Америки. Його розробку розпочали 1972-го компанії Chrysler (зараз — General Dynamics Land Systems) і General Motors. Взятий на озброєння з 1980 року і вже по праву вважається легендарним, свого роду символом американської армії.



Крім США, перебуває на озброєнні армії Єгипту, Австралії, Польщі, Марокко і низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса — командувача ЗС США у В'єтнамі в 1968-1972 рр.



Машини використовували під час війни в Перській затоці, Іраку, Афганістані. Бойове хрещення Abrams успішно пройшли в межах всесвітньо відомої операції «Буря в пустелі». Підтримували операції у Фаллуджі (Ірак) та інших місцях.



Згідно з даними на 2022 рік, на озброєнні США є 2 645 одиниць Abrams різних модифікацій, ще близько 3 450 — на зберіганні.



Як пише Politico, сьогодні у Штатах працює лише один завод із виробництва цієї техніки в Лімі (штат Огайо). Його потужності дають змогу створювати 12 одиниць на місяць.

Танки M1A2 SEP v3 (Abrams) третьої бронетанкової бригади США. Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army

Переваги та недоліки «Абрамсов»



Американська бойова машина вважається однією з найзахищеніших і найважчих у світі, що стріляє швидко і точно. Також військові експерти акцентують увагу на далекобійності Abrams, завдяки якій вони, наприклад, вражали іракські танки раніше, ніж ворог наближався на загрозливу відстань.

За рівнем технічної оснащеності «Абрамс» зараз випереджає будь-який танк російської армії на покоління, зазначають аналітики.



Машини постійно оновлюються — розробники прагнуть посилити броню і встановити нові цифрові системи.



Якщо говорити про недоліки, то це, кажуть експерти, велика витрата пального. Оскільки він працює на газотурбінному двигуні, має шестиступінчасту автоматичну коробку передач, лише для запуску турбіни необхідно до 38 літрів пального.



Для українських військових однією з проблем стане ремонт такої високотехнологічної техніки, каже військовий і громадський діяч Віктор Ягун.



«Найбільша проблема — ремонт танка. В Америці є спеціальний завод, який його навіть не ремонтує, а повністю розбирає і знову збирає. Його двигуни — це фактично ті, які використовуються у вертольотах. Їхнє живлення зовсім інше, це не дизель, а високооктановий бензин, який треба тримати недалеко від фронту. Але думаю, що ЗСУ ці проблеми вирішили», — пояснив Ягун.



Орієнтовна ціна одного танка «Абрамс» — близько 6,21 мільйона доларів.



Основні технічні параметри Abrams M1A2:

бойова маса — 61,3 т;

склад екіпажу — чотири людини: командир, навідник, зарядник, механік-водій;

довжина з гарматою — 9,83 м;

ширина — 3,65 м;

висота — 2,89 м;

броня — багатошарова протиснарядна композитна;

головне озброєння — 120 мм гладкоствольна М256;

другорядне озброєння: 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB або 2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений)

боєкомплект: 40 (з них — 17 першої черги)/900 (12,7 мм)/11 400 (7,62 мм);

ємність паливних баків: 1900 л

запас ходу: 465 км.

Багатошарову протиснарядну композитну броню танка посилено сіткою зі збідненого урану. «Абрамс» обладнаний сучасною системою управління вогнем Hughes Aircraft та ізраїльською системою активного захисту Trophy AP (з 2021 року).

Одна з особливостей Abrams М1А1 — багатопаливний газотурбінний двигун Lycoming Textron AGT 1500C. Завдяки йому танк може розвивати швидкість до 72 км по шосе і 48 км по бездоріжжю. На ньому встановлено торсіонну підвіску High-Hardness-Steel Torsion Bars W/Rotary Shock Absorbers.









Озброєння танка «Абрамс»

Ефективна дальність стрільби гармати стандартним боєприпасом становить 3 км, вона можна порівняти з можливостями вже неодноразово демілітаризованого в Україні Т-90М «Прорив». Відповідний показник у танків Т-72Б3 і Т-80 гірший — від 1,5 — 2,2 км.



Abrams має також підкаліберний боєприпас M829, який у модифікації А3 може пробивати не менше 700 мм броні на відстані 2 км.

Система наведення танка «Абрамс»



На M1A1 в основний приціл навідника вбудовано покращений лазерний далекомір і тепловізійну камеру, приціл має стабілізацію у двох площинах. Далекомір здатний точно прораховувати дальності від 200 до 7990 м, для прийняття балістичного рішення — близько 4 км. У командира є дистанційно керований бойовий модуль, — під час руху можна вести прицільний вогонь із великокаліберного кулемета. Крім того, танк має цифрову систему управління і контролю Blue Force Tracking (розпізнавання «свій-чужий»).

Зброя для прориву — чи допоможуть американські танки ЗСУ



Очікується, що саме Abrams допоможуть українським захисникам подолати оборону російських окупаційних військ. Вони призначені для боротьби з такими ж машинами противника та прориву ліній оборони противника.



Як наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Їхнє ефективне використання, правильний технічний супровід можуть мати «фундаментальне значення» для успіху ЗСУ, вважає генерал.

На думку глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, танки «Абрамс» мають застосовувати в дуже специфічних, добре продуманих операціях.



«Якщо їх використовувати на передовій і тільки в загальновійськових боях, вони не проживуть довго на полі бою. Вони повинні використовуватися в проривних операціях, але дуже добре підготовлених», — сказав Буданов в інтерв'ю в інтерв'ю The War Zone.



Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко не виключає, що американською технікою посилять українські бригади на Південному напрямку, де тривають контрнаступальні дії.



«Це, звичайно, дасть нам додаткову вогневу потужність. Ті бригади, які отримають танки, зможуть застосовувати їх для ударів по об'єктах ворога, підтримки нашого контрнаступу. «Абрамс» за характеристиками так створений і задуманий, що передбачений майже виключно як танк для наступу», — зазначив експерт.



При цьому він наголосив: усе залежатиме від ситуації та обстановки на фронті.

Танки M1A2SEPv3 Abrams Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army

Та кількість, що вже отримала Україна, допоможе посилити танкові роти в окремих локаціях, забезпечать кращий бронезахист для піхоти, зазначає військовий експерт Петро Черник.



«Будемо мати кращі вогневі засоби, щоб знищити все те, у що танк може поцілити. А він може влучити в будь-яку одиницю бронетехніки, автомобільної техніки, в міномети, які наносять удари з 3 км, у вогневі точки. Це така собі бойова броньована артилерія на гусеничній основі», — сказав експерт.



Якщо ж говорити про потенційні «бронекулаки», якими можна проривати лінії оборони противника, то тут, насправді, ключову роль відіграє кількість, акцентував Черник. Навіть 31 машина «погоди не зробить».



Отримана техніка істотно не вплине на ситуацію на полі бою найближчим часом, вважає полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Оскільки, за його словами, навряд чи перші 10 одиниць одразу ж відправлять на фронт.

«10 або 30 танків, які незабаром стануть на озброєння Сил оборони, вистачить хіба що на те, щоб посилити одну з бригад. Для того, щоб Abrams зіграли помітну роль у прориві позицій окупантів, їх потрібно застосовувати в кількості, що наближається до 100 машин», — зазначив експерт.



Аналітик з питань оборони та військового аналізу IISS Йоганн Мішель упевнений — американські танки мають зміцнити позиції Сил оборони України. Але, за словами експерта, постачання цього виду техніки не слід розглядати як «переломний момент», оскільки для цього українським військам необхідно мати перевагу в повітрі.