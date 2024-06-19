Станет ли битва за Донбасс решающей? Куда дойдет армия Путина? Мнения экспертов

Первоочередная задача российских войск — захват Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины

Как повлияло на ситуацию на фронте харьковское наступление России — замедлилось ли из-за этого продвижение оккупационных войск в Донецкой области? В чем российская армия превосходит Силы обороны Украины? А также будет ли финал в битве за Донбасс?



Об этом «Новости Донбасса» поговорили с тремя экспертами — военным аналитиком Дмитрием Снегиревым, обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко и полковником ВСУ, экс-спикером Генштаба Владиславом Селезневым.







— Первый блок вопросов к Дмитрию Снегиреву. После попытки России наступать на Харьковском направлении, изменило ли это ситуацию в Донецкой области? Замедлилось ли наступление, например, на Часов Яр?



— Наоборот, речь идет об интенсификации наступления. Оккупанты наступлением на Харьковском направлении пытались решить для себя вопрос передислокации оперативных резервов Вооруженных сил Украины как раз с Часовярского, Купянского направления на, соответственно, Харьковское. Именно после активизации боев на Харьковском направлении началась активная фаза российского наступления на Покровском, Часовярском, Купянском, Лиманском и Угледарском направлениях. Последний до поры до времени считался стабильным. Кроме того, на Покровском направлении есть продвижение к трассе Покровск-Константиновка. До нее осталось чуть больше восьми километров, что дает возможность оккупантам выйти уже в оперативные тылы Сил обороны Украины — непосредственно на Константиновку. Основная задача россиян — это как раз выход на административные границы Донецкой области. Почему соответствующая резкая активизация наступления по всем без исключения направлениям.



— Можно ли сказать, что анонсированное начальником ГУР Кириллом Будановым летнее контрнаступление России уже началось?



— Оно и не заканчивалось. Давайте говорить о том, что наступление началось в октябре 2023 года. Оно ни одного дня не заканчивалось. Мы видели с вами интенсивный характер боевых действий и в марте, и в апреле. Оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение после захвата Авдеевки и, соответственно, продвижения на так называемом Очеретинском направлении. После захвата Авдеевки, россияне усилили давление путем фактически новых частей, которые вбрасывались, как говорится, с колес. И, к сожалению, мы имеем определенные продвижения оккупантов именно на этом направлении. То, что сейчас происходит — это бои в районе Сокола и уже в районе Карловки — это угроза дальнейшего продвижения к административным границам Днепропетровской области.

Линия фронта в Донецкой области. Карта: DeepState

— На днях аналитики проекта Deep State опубликовали расследование, где пришли к выводам, что оборона Очеретино была провалена из-за действий руководства 115 бригады. Согласны ли вы с этим?



— Не может быть, что просчеты командования одной бригады привели к подобным последствиям. Продвижение на очеретинском направлении стало возможно в первую очередь из-за отсутствия фортификационных сооружений Сил обороны Украины. То есть все те разговоры о наличии эшелонированной обороны Вооруженных Сил Украины оказались не более, чем рассказами. Если бы мы имели реальную линию Шмыгаля, линию Сырского, соответственно, даже тактические просчеты руководства одной бригады не позволили бы оккупантам иметь подобного характера успех на этом направлении.



— Уже более двух лет длится полномасштабная война, столько идет битва за Донбасс. Как вы считаете, является ли эта битва квинтэссенцией всей войны? То есть, когда она закончится, то закончится война?



— Это собственно выполнение так называемого первого этапа специальной военной операции. Заметьте, что даже риторика российского диктатора изменилась. Уже не идет речь о «денацификации», «демилитаризации» Украины. Говорится о выполнении первого этапа так называемой «СВО», а именно: выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Но Путин прекрасно понимает, что война продолжается третий год, и дальнейшие активные боевые действия вызывают вопросы как в российском обществе, так и нагрузку на российский бюджет. Относительно битвы за Донбасс, я еще раз подчеркиваю: именно активизация российского наступления на этом направлении и говорит о том, что Донецкое и Луганское направление находятся в приоритете у российских оккупантов.

Война в Украине. Фото: Генеральный штаб ВСУ

— Теперь вопрос к Александру Коваленко. Сможет ли Россия захватить Часов Яр или Покровск во время своего так называемого летнего контрнаступления?



— Надо всегда понимать, что есть разные сценарии развития событий. И если рассматривать негативные, то, конечно, у российских оккупантов есть возможности до конца 2024 года захватить, например, Часов Яр. Несмотря даже на то, что частично они отправили из-под Часового Яра подразделения 83 отдельной десантно-штурмовой бригады из-под Ивановского, Клещиевки и Андреевки в Белгородскую область, откуда они были переправлены для усиления наступления на Харьковщине. Кроме этого, мы видим, что россияне имеют возможность продвигаться в районе Очеретино, а особенно на южном фланге. И реальная угроза их выхода на левый берег реки Волчья и Карловского водохранилища. То есть сформировать по левому берегу для себя какую-то такую буферную зону с естественной преградой. Это значительно улучшит их тактическое положение в районе Очеретино и позволит выбирать или идти дальше на Покровск по 0511 (трасса ведет к Мирнограду перед Покровском), или через Воздвиженку перерезать 0504 логистически артерию между Покровском и Константиновкой. Или вообще выбрать движение на север и фактически открыть торецкое направление.



— В чем Россия преобладает в первую очередь? Это люди, техника, какое-то модернизированное оружие?



— Они не считаются с потерями, чтобы продвинуться на сто метров, россияне могут положить роту. Мы не можем так относиться к человеческому ресурсу. Поэтому и 2024 год это будет год обороны. Но обороны, которая должна истощить российских оккупантов потерями. Мы должны постоянно устанавливать рекорды по уничтожению российской человеческой компоненты, или механизированной. К слову механизированная — это наиболее существенный момент. Они всегда смогут человеческую восстановить. Мы свою должны максимально экономить. В то время как механизированная компонента у россиян заканчивается. А мы в этом вопросе зависимы от наших международных партнеров. Если наша дипломатия будет продолжать столь же мощно работать, как сейчас, то мы не будем иметь какую-то катастрофическую ситуацию с обеспечением техникой, в то время как россияне сами к такой ситуации приближаются. Очень важный фактор, который дает им возможность продвигаться и двигаться вперед медленно, но двигаться вперед. Это доминантная компонента корректируемых авиационных бомб, авиации. Авиация РФ продолжает доминировать в нашем воздушном пространстве над временно оккупированными территориями. И против КАБов нет пока решения.



— Сейчас в зет-сообществе пишут, что очень скоро на фронте основной боевой силой будут FPV-дроны. Россияне прогнозируют, что осень-зима этого года станет битвой таких дронов. Согласны ли вы согласны?



— Вполне возможно, потому что россияне сейчас наращивают потенциал FPV-дронов, мы видим, как из месяца в месяц у них растет количество применения этих средств поражения. И здесь будет битва FPV-дронов в каком-то смысле. Она будет происходить как в возможностях противодействия, так и количественного превосходства. У кого будет больше, это, конечно же, смогут больше наносить поражений. С другой стороны, кто будет лучше противодействовать, а это в первую очередь, например, средства радиоэлектронной борьбы, окопные РЭБы и так далее. Тот, кто будет также преобладать в этой категории, тот будет более защищен от этой угрозы.

FPV-дрон. Фото: Генеральный штаб ВСУ

— Как вы считаете, битва за Донбасс — главная в этой войне?



— Основная цель не меняется у российских оккупантов уже с 2014 года, хотя она формировалась еще до 2014 года. Идеология их войны — это захват почти всей левобережной Украины и юга с выходом в Черное море. В 2022 году к этому еще был добавлен контроль за столицей — за Киевом. И они не потянули этот проект, поэтому сейчас они ограничиваются именно боевыми действиями на Донбассе. В первую очередь Донецкая область. Но представим себе тако негативный апокалиптический сценарий, что они захватывают именно Донецкую область. Они не остановятся, они будут двигаться дальше, будут двигаться в Запорожской области, затем Днепропетровская область, Харьковская область и так далее. То есть их надо останавливать и не волноваться о возможности продвижения и сделать все, чтобы они покинули территорию Украины. Иначе они не остановятся никогда.



— И вопрос к Владиславу Селезневу. В последнее время оккупанты продвигаются к трассе Покровск-Константиновка. Если им удастся продвинуться еще ближе или даже перерезать ее, чем это грозит?



— Враг пытается взять под контроль одну из главных трасс, которая обеспечивает логистическое движение. Ключевой элемент, который определяет победу на поле боя, — это наличие ресурсов в определенном месте в определенное время. Если поставка ресурсов затруднена по разным причинам, то это связано с тем, что враг контролирует магистрали. Соответственно, вести речь об успехе на поле боя в таких условиях не стоит. Россия действует абсолютно рационально, и вся деятельность в рамках наступательных кампаний российских оккупантов, задействованных в рамках так называемой «СВО», направлена на то, чтобы до завершения летней наступательной кампании полностью оккупировать территории Донецкой области. Если мы говорим о тактическом эпизоде, попытке врага выйти на трассу, соединяющую указанные два населенных пункта, то речь идет о том, что он пытается создать удобный для себя плацдарм для дальнейшего наступления и усложнить движение наших грузов военного значения, перемещение средств на разных участках фронта.

Украинские военнослужащие. Фото: Генеральный штаб ВСУ

— Какое направление на фронте является наиболее угрожающим для наших войск?



— Существует четыре направления на востоке нашего государства, которые являются определяющими, и от удержания позиций на которых зависит дальнейшая судьба Украины. Это Северское, Покровское, Кураховское и направление в районе Часов Яра или Краматорское, как мы все чаще называем. Почему? Потому что в случае, если враг сможет оккупировать всю территорию Донецкой области, это не значит, что он остановится. Поэтому очевидно, что сейчас нам важно держать линию обороны и защитных сооружений. К примеру, в районе Карловского водохранилища наши силы и средства находятся уже де-факто на третьей линии оборонительных защитных сооружений. То есть первые две линии мы не удержали. Сейчас объемы военно-технической поддержки растут, но они еще пока не стали паритетными с возможностями российских оккупантов. Я думаю, что ближайшие несколько недель, возможно, до трех, станут определяющими, определив боевые возможности украинской армии по удержанию тех территорий, которые находятся под контролем украинских сил обороны.

— Какое значение для Сил обороны Украины имеет мобилизация?



— В рамках мобилизационной кампании, которая проходила в мае, количество призванных в ряды украинской армии военнообязанных стало больше, чем за предыдущие четыре месяца. Но мы понимаем, что призванные в рамках мобилизации граждане Украины должны пройти соответствующую подготовку в учебных центрах и на полигонах, получить соответствующую форму, оружие, оборудование, технику, чтобы в дальнейшем выполнять боевые задачи. Это все время. Время, которое по определению не может быть меньше, чем шестьдесят суток.



— Согласны ли вы, что битва за Донбасс определит исход всей войны?



— Война не завершится даже в случае, если Путин сможет оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Враг имеет достаточно далеко идущие планы. Уже сейчас в российскую Конституцию включили, кроме Донетчины и Луганщины, еще два региона Украины. Речь идет о Запорожской и Херсонской области. И я вообще уверен в том, что Путин мечтает восстановить некий Советский Союз в формате СССР 2.0, а значит, его не остановят даже западные границы нашей страны. Я имею в виду Львовскую область, или Волынь, или даже Закарпатье. Он будет сунуть настолько далеко и настолько масштабно, насколько ему цивилизованный мир это позволит.