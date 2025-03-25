В Покровске из-за российского обстрела пострадала женщина

В понедельник, 24 марта, в 12:00 российские войска ударили по северной части Покровска Донецкой области. В результате обстрела повреждены 2 частных дома, в одном из которых возник пожар. Информация о пострадавших в результате этого обстрела не поступала. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Также вчера в Покровское районное управление полиции (РУП) поступило сообщение о том, что 23 марта около 13:00 произошел обстрел FPV-дроном центральной части города, в результате чего получила ранение местная жительница 1962 год рождения.

С ранением, акубаротравмой, множественными ушибами головы, лица, нижних и верхних конечностей и передней брюшной стенки женщина была доставлена в больницу.