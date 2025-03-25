Один человек пострадал при обстреле Лимана за сутки

Россияне атаковали Лиман. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 24 марта, российская армия обстреляла Донетчину. Один человек в Лимане пострадал. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 24 марта россияне ранили 1 жителя Донецкой области: в Лимане», — отметил он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3117 человек, получили ранения — 6870 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее стало известно о гибели еще двоих российских пропагандистов на оккупированной территории Луганской области.