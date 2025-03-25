Войска РФ ударили по Запорожскому району: есть раненые

Войска РФ в ночь на 25 марта били дронами-камикадзе по Запорожскому району, ранены двое людей. Об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, пострадали 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. Медики оказали им всю необходимую помощь, от госпитализации пострадавшие отказались.
Кроме двух пострадавших, известно, что в результате ударов в одном из сел Запорожской области был частично разрушен частный дом, а также были повреждены хозяйственные постройки и авто.
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