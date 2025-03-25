Сегодня США и Россия опубликуют совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии — CBS News

Отель в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций США и России. Фото: Интерфакс

США и Россия планируют обнародовать совместное заявление сегодня утром после переговоров в Саудовской Аравии, направленных на достижение соглашения о прекращении огня в Черном море. Заявление ожидается в 4:00 по вашингтонскому времени и в 10:00 по киевскому. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что подробности пока неизвестны, однако «отчёты, предоставленные администрации Трампа технической группой США в Эр-Рияде, выглядят оптимистичными».

В свою очередь источник Reuters в Белом доме заявил, что по итогам переговоров США и РФ, прошедших 24 марта в Эр-Рияде, «наблюдается прогресс». Вскоре будет сделано «позитивное заявление», добавил он, не став уточнять детали.

«Хотя детали заявления пока не разглашаются, техническая команда США в Эр-Рияде поделилась с администрацией Трампа положительными отчетами по переговорам. Также были проинформированы украинские должностные лица», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова пообещала, не раскрывая подробности, что 25 марта министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет о ходе переговоров в телеинтервью.