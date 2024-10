Як благодійний фонд «Слов'янське серце» став символом надії для переселенців

Координаторки БФ «Слов’янське серце» Анастасія Горбачова та Катерина Ханєва. Фото з архіву БФ «Слов’янське серце»

З невеличкої ініціативи, що у 2014 році об'єднала переселенців у Святогірську на Донеччині, «Слов’янське серце» перетворилося на найбільшу благодійну організацію області, яка надає комплексну допомогу постраждалим від війни в семи областях України.



«У команді працює 350 співробітників і близько 200 волонтерів. Переважна більшість — дівчата та жінки, про яких ми мало чуємо, майже не бачимо в медійному просторі», — розповідає керівниця БФ «Слов’янське серце» Наталія Киркач.



Ці жінки щодня вкладають свої сили, щоб світ став трохи світлішим, теплішим і добрішим.



Жінки, які творять зміни

Катерина та Анастасія залишили свої домівки, бізнес і звичне життя в Донецьку через війну, але вони не здалися й приєдналися до волонтерської команди благодійного фонду «Слов’янське серце», щоб допомогти іншим пережити найтемніші часи.



«Відчувши несправедливість та біль, хотілося діяти, допомагати й полегшувати життя тим, хто постраждав», — говорить Катерина Ханєва, координаторка напрямку роботи з питань гендерно зумовленого та домашнього насильства БФ «Слов'янське серце».



Катерина виїхала з двома доньками з окупованого Донецька до Святогірська у 2014 році.



«Щодня до міста приїжджали мешканці з різних місць з надією знайти прихисток. У мене досі в пам'яті очі людей, у яких пережитий жах війни, розгубленість та розпач. Я сама була в подібному стані, але відчувала потребу зробити власний внесок у підтримку інших людей та країни. Часто до благодійності нас приводить саме глибоке співчуття та бажання бути корисними в момент, коли це найбільше потрібно», — згадує Катерина свій шлях до команди волонтерів БФ «Слов'янське серце».



На початку роботи команда Фонду зіткнулася з великою кількістю викликів. Важко було знайти ресурси, організувати робочі процеси, налаштувати логістику й дістатися до віддалених небезпечних місць, де люди потребували найбільшої підтримки.



«Кожна з нас приносила до волонтерського центру те, що мала: ноутбуки, свій досвід, вільні руки й велике бажання допомогти людям вижити», — розповідає Анастасія Горбачова, координаторка БФ «Слов'янське серце».



До 2014 року Анастасія мала свій дім у Донецьку, бізнес, який був для неї як хобі, і про гуманітарну діяльність вона навіть не замислювалась.



«Волонтерський центр, який надавав допомогу, був епіцентром життя у Святогірську. Всі були, як сліпі кошенята. Що робити, які документи оформлювати, куди бігти — з цими питаннями зверталися тисячі людей до волонтерів, які просто фізично не витримували такого навантаження. У цій черзі з питаннями була і я», — ділиться спогадами Анастасія.



Настя відчула в собі сили й бажання допомогти, тож запропонувала свою допомогу Фонду. На той момент навантаження було шаленим, волонтери та волонтерки розподіляли обов'язки згідно з навичками та знаннями людей. До переїзду Анастасія була керівницею комп'ютерного магазину й мала знання у цій сфері, тому вона взяла на себе все, що було пов'язане зі створенням документів для надання допомоги людям. Різні відомості, бланки, таблиці — це була її відповідальність.



Жінка згадує, як разом з іншими дівчатами думали, як краще організувати облік, щоб усі могли отримати допомогу. Все це робили інтуїтивно. У 2015 році команда познайомилася з міжнародними партнерами, і саме завдяки їм навчилася професійно надавати допомогу людям.



Випробування та сила єдності

З часом команда Фонду поповнювалася новими людьми та зростала професійно. Водночас прийшло розуміння, що життя та майбутнє буде пов'язане зі Святогірськом. Стали звичними численні поїздки для надання допомоги на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях. Але у 2022 році все знову змінилося. Переїзд до Дніпра, евакуація людей із гарячих точок, знову екстрене реагування, гуманітарна допомога, робота з постраждалими від війни.



«Життя команди змінилося кардинально, кожен день приносить нові завдання, і неможливо передбачити, що буде завтра. Але ми більш упевнені у своїх силах та в розумінні того, наскільки важливі наші дії, бо починаємо не з нуля», — каже Анастасія.



За словами волонтерок, зараз у Фонді команда, яка підтримує шалений темп роботи. Втома, вигоряння та необхідність тримати емоційний баланс — те, з чим доводиться стикатися майже щодня.



«Робота в умовах війни нестабільна. Мені дуже допомагає підтримка однодумців, подруг, регулярний відпочинок та самозбереження. Діти трохи допомагають, мій чоловік теж зараз займається гуманітарною діяльністю, і ми з ним на одній хвилі. Дуже важливо знаходити час і для себе, щоб мати сили продовжувати», — говорить Анастасія.



Багато жінок в гуманітарній роботі, волонтерстві відчувають виснаження та іноді їм вже не вистачає сил допомагати іншим. На думку Катерини й Анастасії, саме в такі моменти важливо знайти підтримку людей, які розуміють важливість справи. Потрібно навчитися піклуватися про себе та вчасно відпочивати.



«Працювати в цій сфері непросто, але коли ти поруч із людьми, які мають такі ж цінності, то багато проблем вирішується миттєво», — говорить Анастасія.



Приклад стійкості та мужності

Керівниця Фонду Наталія Киркач вчилася заново ходити майже пів року. Її поранили, коли вона евакуювала мешканців Ізюма, але Наталії все ж вдалося вивезти людей до безпечного місця. Однією з перших в Україні її нагородили відзнакою Президента України «Золоте Серце». Поранення не зупинило її продовжувати допомагати найбільш вразливим.



«За 10 років роботи ми надали допомогу більш ніж 500 тисячам осіб. Ми евакуюємо, видаємо набори, надаємо психосоціальну підтримку постраждалому населенню, здійснюємо захист дітей, відновлюємо та відкриваємо нові дружні простори для дітей, супроводжуємо у кейс-менеджменті, проводимо навчання з мінної небезпеки, навчаємо представників суб'єктів міжвідомчої взаємодії щодо реагування на випадки гендерно зумовленого та домашнього насильства, захищаємо дівчат і жінок, що постраждали від цього явища, активізуємо їх, щоб збільшити вплив дівчат і жінок у суспільстві», — розповіла Наталія про роботу Фонду.



«Слов’янське серце» входить до топ-50 благодійних організацій України за версією «Форбс» та топ-100 прозорих і доброчесних організацій України за версією Української Асоціації Благодійників.



«Важливо робити видимим внесок дівчат і жінок у гуманітарну роботу, адже їхня праця змінює життя людей, і про неї варто говорити голосно. Кожна дівчина чи жінка, яка працює в надскладних умовах, заслуговує на гордість і визнання», — говорить Наталія.



Авторка: Оксана Волбенко, Менеджерка з комунікацій БФ «Слов’янське серце



Публікацію підготовлено в рамках She Media School, ініціативи, що реалізується громадською організацією DII-Ukraine в межах проєктів UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні «Посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств», що фінансується Embassy of Denmark in Ukraine, та проєкту «Трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні», що фінансується Embassy of Sweden in Kyiv та реалізується у співпраці з Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Фінансову підтримку ініціативі She Media School також надає Women's Peace & Humanitarian Fund.