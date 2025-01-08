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Ремонт социальных общежитий для мариупольцев в Днепре. Комиссия выявила нарушения

Новости Донбасса
08 января 2025, 16:30

Ремонт социальных общежитий для мариупольцев в Днепре. Комиссия выявила нарушения

Ремонт социальных общежитий для мариупольцев в Днепре. Комиссия выявила нарушения

В апреле 2023 года Мариупольская городская власть торжественно открывала в Днепре первое социальное общежитие для мариупольцев. Это был показательный, экспериментальный объект, который должен был заставить международных доноров поверить в идею и начать финансирование подобных реконструкций масштабно.

Идея была такова: брать в аренду заброшенные помещения, приводить их в порядок и бесплатно раздавать там квартиры переселенцам из Мариуполя. Чтобы люди могли пользоваться квартирами до тех пор, пока идет война, и еще два года после ее завершения. Польза для владельца помещения в том, что когда-то он вернул бы себе капитально отремонтированное здание. А жители Мариуполя получали бы бесплатные квартиры в самое сложное для них время.

Разрушенные дома в оккупированном Мариуполе, 2022 год. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В первом общежитии весной 2023-го квартиры получили только 35 семей. Ремонт 35 квартир стоил мариупольскому городскому бюджету 35 млн грн (то есть по миллиону на семью). Такая сумма была заявлена властями на открытии общежития. Однако позже выяснилось, что сумма — не окончательная, и доработки подвала, придомовой территории еще больше подняли стоимость объекта, и она стала почти такой, если бы общежитие пришлось строить с нуля.

Внутри общежития для мариупольцев в Днепре. Фото: Мариупольский горсовет

Поэтому по цене такой реконструкции возникли вопросы — сначала у журналистов и общественности, а затем и у проверяющих органов.

В конце 2023 года Восточный офис Госаудитслужбы начал проверку деятельности управления капитального строительства Мариупольского городского совета.

Комиссия проверяла стоимость и объемы выполненных работ и ремонтов и установила длинный перечень нарушений (информация из реестра судебных решений):

— завышение стоимости работ машин и механизмов на сумму 606 тыс. грн по договору № 15/2022 от 22.09.2022 на текущий ремонт 2-4 этажей дома и крыши бывшего общежития по адресу: г. Днепр, ул. Лизы Чайкиной, д. 2 заключенным с ООО АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР;

— завышение объемов выполненных работ по договору № 20/2022 от 09.11.2022 на текущий ремонт помещений здания по адресу ул. Андрея Фабры, 10 (это адрес центра «Я Мариуполь» в Днепре) в Центральном районе, г. Днепр, заключенным с ООО ОПЫТНЫЙ ЗАВОД М на 310 тыс. грн в результате установления расхождений между фактически выполненными строительными работами и выполненными работами, зафиксированными в актах приемки выполненных работ, на 108 тыс. грн - в результате завышения стоимости по сметным нормам из-за неправильного применения материалов и расходов по работам, по которым установлено завышение объемов в ходе проведения контрольного обмера;

— завышение стоимости выполненных работ по монтажу варочной панели и электрического водонагревателя на сумму 1608 грн по договору подряда с ООО ПБИК СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ;

— завышение стоимости выполненных работ вследствие неподтверждения суммы административных расходов, включенных в акт выполненных работ на 40 тыс. грн по договору № 07/2023 от 25.05.2023 на ремонт помещений здания по ул. Замарстыновской, д. 120 б, заключенному с ООО ДОРИС.

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Мариупольская городская власть предоставила возражения к акту, но комиссия не изменила результаты ревизии. Муниципалитет должен был устранить все выявленные нарушения и возместить материальный ущерб. Власти Мариуполя должны были поработать с контрагентами - то есть организациями, которым платили за выполнение определенных работ - чтобы убедить тех вернуть излишне полученные деньги. И сделать определенные шаги для привлечения к ответственности должностных лиц, по чьей вине произошли нарушения.

Вместо этого управление капитального строительства обратилось в суд. Суд частично удовлетворил их требования, но определенные обвинения ревизионной комиссии признал правомерными. Мариупольский городской совет с таким решением суда не согласился и подал апелляцию.

Первый апелляционный административный суд в городе Днепре изучил материалы дела и постановил: «Апелляционную жалобу коммунального предприятия городское управление капитального строительства на решение Донецкого окружного административного суда от 25 сентября 2024 года по делу № 200/1766/24 оставить без удовлетворения. Решение Донецкого окружного административного суда от 25 сентября 2024 года по делу № 200/1766/24 оставить без изменений».

Так сколько «переплатил» мариупольский горсовет на ремонтах за период проверки — с 2022 по третий квартал 2023 годов?

Основываясь на материалах судебного дела, можем посчитать общие расходы для мариупольского бюджета.

606 тыс. грн — подрядчик ООО «АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР» должен был выполнить текущий ремонт 2, 3, 4 этажей и крыши бывшего общежития по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 2 (новое название улицы - Короля Пехоты) в Соборном районе, г. Днепр. Во время выполнения работ появилась необходимость выполнять более 400 видов дополнительных работ, которых не было в первоначальной смете; стоимость дополнительных работ 10 млн 813 тыс. грн. В объяснениях исполнителей отмечается, что в помещении не было отопления, и поэтому возникла необходимость обогревать помещение инфракрасными обогревателями. Ревизионная комиссия признала расходы на обогрев помещений с помощью инфракрасного обогревателя газового на сумму 570 тыс. грн и осушителя воздуха промышленного рефрижераторного типа на сумму 36 тыс. грн безосновательными. Суд согласился с выводами.

419 тыс. грн — подрядчик ООО ОПЫТНЫЙ ЗАВОД М был обязан выполнить ремонт в помещении центра «ЯМариуполь» по ул. Андрея Фабры, 10. В ходе ревизии комиссия проводила обмер реальной площади выполненных работ, но подрядчик отказался участвовать в замерах. По данным контрольного обмера, комиссия выявила расхождение между фактически выполненными строительными работами и выполненными работами на сумму 310 тыс. грн. Еще на 108 тыс. грн была установлена завышенная стоимость выполненных работ.

40 тыс. грн — завышенная стоимость административных расходов по договору уже на ремонте во Львове. В ходе ревизии по ремонту помещений здания по ул. Замарстыновской, д. 120б, установлено завышение стоимости выполненных ремонтных работ вследствие неподтверждения суммы административных расходов, включенных в акт выполненных работ на сумму 40 тыс. грн.

Поэтому, согласно результатам работы ревизионной комиссии, которые были проверены во время судебных заседаний, управление капитального строительства Мариупольского городского совета допустило безосновательные расходы на сумму 1 миллион 65 тыс. грн в течение 2022-2023 годов.

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Вадим Бойченко
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