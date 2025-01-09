После атаки БПЛА в Энгельсе введен режим ЧС, пожар расширяется

После атаки БПЛА в Энгельсе введен режим ЧС. Фото: кадр из видео

В Энгельсе введен режим чрезвычайной ситуации после увеличения площади пожара на нефтебазе, вызванного атакой беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.



Это решение было принято для мобилизации оперативных служб и ресурсов. Режим ЧС направлен на координацию усилий служб и упрощение закупок и выплат в случае необходимости, пишет «ЧП Саратов».



Ранее режим ЧС уже вводился в августе 2024 года после атаки на Энгельс, когда «оперативно были проведены» восстановительные работы.

Напомним, Саратов и Энгельс в России подверглись атаке дронов, возник сильный пожар на нефтебазе.