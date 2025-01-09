За сутки 40 населенных пунктов Херсонщины попали под обстрел: 3 погибших, 10 раненых

За прошедшие сутки под российскими обстрелами и авиаударами оказались 40 населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация.



Российские военные обстреливали жилые кварталы, повредив 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также разрушены хозяйственная постройка, сельхозтехника и частные автомобили.



В результате агрессии погибли три человека, еще 10 получили ранения.

Напомним, в результате вражеского удара по Запорожью погибли 13 человек. Травмированы 113 человек, из них один ребенок.