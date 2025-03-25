Украинская армия продвинулась в Торецке и на Покровском направлении – ISW

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Торецком направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 24 марта, показывают, что украинские силы продвинулись по улице Грушевского в центре города Торецк и в северной части поселка Нелеповка.



Также ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, показывают, что украинские войска продвинулись в северо-восточной части села Водяное Второе и юго-западнее поселка Надеевка.

Напомним, что ВСУ отбросили российскую армию на Донетчине и ведут бои в Белгородской области.