ВСУ поразили северокорейскую САУ «Коксан» в Донецкой области: установка выведена из строя

Поражение северокорейской САУ «Коксан» в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Операторы 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили северокорейскую САУ М-1978 «Коксан» в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем.



За последний месяц это уже пятая такая установка, выведенная из строя подразделениями СБС.



«С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили более 25 000 вражеских артиллерийских систем, поэтому из-за нехватки ствольной артиллерии армия РФ все чаще применяет САУ «Коксан», полученные от Северной Кореи», – рассказали в СБС.



САУ «Коксан» оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 километров, что делает ее одной из наиболее дальнобойных ствольных артиллерийских систем, которые используют ВС РФ.

Напомним, что украинская авиация ударила по месту сосредоточения военных РФ в Курской области, в результате чего уничтожены десятки оккупантов.