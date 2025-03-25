Умеров рассказал о результатах переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Украина и США провели двусторонние технические консультации в столице Саудовской Аравии – городе Эр-Рияд. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, переговоры были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских пленных и детей.
«Эта встреча – логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде», – сказал Умеров.
Ключевые результаты переговоров:
«Для эффективного внедрения договоренностей важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей», – резюмировал глава Минобороны Украины.
Напомним, что 23 марта в Эр-Рияде состоялся первый раунд технических переговоров между Украиной и США. В составе украинской делегации присутствовали специалисты по энергетике, а также военные представители морского и воздушного компонентов.
Уже 24 марта в столице Саудовской Аравии состоялись 12-часовые переговоры между российской и американской делегациями. Среди главных тем – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства в Черном море.
На следующий день после встречи Москвы и Вашингтона украинская и американская стороны провели второй раунд переговоров.