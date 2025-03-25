Умеров рассказал о результатах переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: МОУ

Украина и США провели двусторонние технические консультации в столице Саудовской Аравии – городе Эр-Рияд. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.



По его словам, переговоры были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских пленных и детей.



«Эта встреча – логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде», – сказал Умеров.



Ключевые результаты переговоров:

Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию – судоходство, прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Украинская сторона отмечает, что перемещение Россией своих военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угроза национальной безопасности Украины. В таком случае у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту; Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России; Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей; Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира; США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения задержанных граждан Украины и возвращения насильственно вывезенных детей.

«Для эффективного внедрения договоренностей важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей», – резюмировал глава Минобороны Украины.

Напомним, что 23 марта в Эр-Рияде состоялся первый раунд технических переговоров между Украиной и США. В составе украинской делегации присутствовали специалисты по энергетике, а также военные представители морского и воздушного компонентов.



Уже 24 марта в столице Саудовской Аравии состоялись 12-часовые переговоры между российской и американской делегациями. Среди главных тем – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства в Черном море.



На следующий день после встречи Москвы и Вашингтона украинская и американская стороны провели второй раунд переговоров.