Авиация РФ сбросила авиабомбу на село под Дружковкой: на детской площадке погибли мать и ее 3-летняя дочь

Последствия обстрела села Куртовка на Донетчине. Фото: Донецкая областная прокуратура

25 марта войска России ударили по селу Куртовка Дружковской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Предварительно, оккупанты использовали авиабомбу ФАБ-250 с УМПК. В зоне поражения оказался частный сектор.



В результате обстрела на месте погибли 36-летняя мать и ее дочь трех лет. Еще одного ребенка погибшей женщины – 15-летнюю девочку – доставили в больницу с осколочными ранениями и переломом бедра. Во время атаки оккупантов семья находилась на детской площадке.



Окончательные последствия обстрела села и состояние пострадавшей устанавливаются.

Напомним, что утром 25 марта российские войска нанесли удар по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего повреждены дома.