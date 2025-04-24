У травні Україна може оголосити дефолт: Києву не вдалося домовитися з інвесторами про реструктуризацію держборгу — FT

Україна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію $2,6 млрд держборгу і вже у травні може оголосити дефолт. Про це пише британське видання Financial Times.

Зазначається, що наприкінці наступного місяця Києву доведеться виплатити близько $600 млн за ВВП-варранти за 2023 рік. Якщо домовитися з інвесторами так і не вдасться, країні доведеться обирати між виконанням зобов'язань та оголошенням дефолту.

У Міністерстві фінансів при цьому заявили, що продовжують переговори та «розглядають усі можливі сценарії».

Минулого місяця Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив, що невчасна реструктуризація цих варантів становить «важливий ризик» для стабільності програми допомоги Україні на $15,5 мільярда та успішно проведеної Києвом минулорічної реструктуризації облігацій на понад $20 мільярдів.

Зазначається, що ВВП-варранти не були включені в попередню реструктуризацію через їхню складність, але Київ наполягає на необхідності досягнення домовленості, щоб уникнути значних виплат інвесторам у майбутньому.

Ці виплати прив'язані до темпів річного економічного зростання України, яке може суттєво відновитися у разі припинення бойових дій з Росією.

У разі відсутності угоди до кінця травня Києву доведеться вирішити, чи оголосити дефолт з платежу в розмірі близько 600 млн доларів, який має бути зроблений наприкінці травня і залежить від показників економіки 2023 року, якщо йому не вдасться вчасно досягти угоди про реструктуризацію.

ВВП-варранти були випущені в рамках реструктуризації українського боргу у 2015 році з метою стимулювання кредиторів підтримати країну, надавши їм частку майбутнього економічного зростання.

Однак після російського вторгнення у 2022 році вони стали предметом суперечок, оскільки Київ та його західні партнери не бажають спрямовувати значні кошти приватним інвесторам у період відновлення економіки після глибокої рецесії, спричиненої війною.